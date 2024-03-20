«Лысоватые дядьки с длинными немытыми волосами и в колготках!» Борис Гребенщиков поделился своим представлением о роке

– А у Вас есть любимые современные артисты?

– Знаете, я на прошлой неделе ходил на группу The Smile. В ее состав входят два участника Radiohead и ударник Sons of Kemet. И, конечно, вдохновляет [группа] очень сильно, потому что ничего похожего нигде больше не услышишь. Музыка фантастическая, интересная. Не могу сказать, что она мне нравится или не нравится. Она просто меня восхищает, потому что она ни на что – из того, что я знаю – не похожа!

И таких вещей очень много! Я веду такую радиопередачу, как «Аэростат», где я играю всякую музыку, в том числе и сегодняшнюю. Поэтому я каждую неделю отслушиваю все, что выходит в мире. Ну, все, что я успеваю отслушать. Чтобы найти то, что мне нравится, и все время это нахожу.

– Есть ли какая-то музыка, которую Вы не понимаете, не приминаете и, наверное, уже никогда не поймете?

– Я с самого раннего детства не выносил того, что называется эстрадной музыкой. Она для меня была и остается чем-то искусственно сделанным на продажу, а поэтому совершенно неискренней. Как говорил мой друг, великий армянский дудукист Дживан Гаспарян: «В музыке душа должна быть!» (произнес цитату с характерным армянским акцентом) Вот в эстрадной музыке души нет.

– А что вдохновляет в этой жизни Вас?