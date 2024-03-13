Благоприятный день для новых начинаний. Удается сосредоточиться, собраться с силами, направить энергию в правильное русло. Люди, которые прежде переживали по пустякам, сомневались, не были уверены в своих силах, начинают действовать и убеждаются, что могут вскоре достичь успеха, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 13 МАРТА ⟩ День для Тельцов подходит для обсуждения важных вопросов, а Весам не захочется сидеть без дела
Будет шанс укрепить деловые связи, найти единомышленников, помириться с теми, с кем вы были в ссоре. Хотя день будет насыщенным и полным дел, останется время и для того, чтобы отдыхать, спокойно подумать о будущем или помечтать.
Овен
Отличный плодотворный день, который дает шанс добиться успеха во многих делах. Не нужно изобретать велосипед, можно действовать проверенными методами. У вас достаточно знаний и опыта, чтобы справиться с решением сложных задач. К тому же часто помогают люди, от которых вы ничего подобного не ожидали. Вторая половина дня подходит для сделок и покупок, обещает удачное решение важных финансовых вопросов. Вероятны в это время и какие-то перемены к лучшему в личных отношениях, приятные события в семье.
Телец
Благоприятный день, отлично подходящий для обсуждения важных вопросов, касающихся работы или бизнеса. Вы настроены по-деловому, ни на что не отвлекаетесь, никому не позволяете сбить вас с толку. Можно полагаться на проверенных союзников, они охотно поддержат многие ваши начинания. Возможны приятные знакомства. Не исключено, что с них начнутся дружеские или романтические отношения. Дома может быть больше дел и забот, чем обычно. Но вы со всем отлично справитесь. Многим Тельцам сегодня пригодится опыт, полученный раньше.
Близнецы
Очень удачным будет начало дня. Вы энергичны и решительны, быстро достигаете поставленных целей. Едва ли кто-то решится стоять у вас на пути. Всем ясно, что сегодня вы способны одержать верх даже над самым сильным противником. Легко будет найти союзников и помощников. Люди видят, что вы в шаге от успеха, и охотно поддерживают ваши начинания. Вторая половина дня проходит гораздо спокойнее, дает возможность отдохнуть, приятно провести время с близкими. Возможны встречи со старыми друзьями. Будет шанс помириться с человеком, с которым вы были в ссоре.
Рак
Отличный день для общения. Тревожиться не о чем: вы легко находите подход к очень разным людям, прекрасно ладите даже с теми, кто совсем не похож на вас. Окружающие во многом помогают; часто их даже просить об этом не приходится. Оказываются удачными новые начинания. Особенно хорошо вы справляетесь там, где нужна находчивость, изобретательность и творческий подход. Несколько хуже обстоит дело с делами, требующими аккуратности и внимания к деталям. Вы чаще обычного отвлекаетесь, поэтому рискуете что-то упустить.
Лев
Удачный день, плодотворный и насыщенный. Вы найдете способ реализовать многие свои планы, поймете, как справиться со сложными делами. К тому же звезды на вашей стороне. Часто вам просто везет: обстоятельства складываются удачно, и важно просто воспользоваться ситуацией, не упустить свой шанс. Если вы поведете себя правильно, то сможете достичь важной цели. Хорошо складываются и деловые, и личные отношения. Вы нравитесь людям, они охотно идут вам навстречу. Можно найти и союзников, и новых друзей.
Дева
Благоприятный день для учебы, а также любых занятий, требующих творческого подхода и фантазии. Вы смело экспериментируете, ищете собственный путь к цели и порой добиваетесь того, чтобы другим казалось почти невозможным. Вероятны необычные встречи; судьба сталкивает вас с людьми, у которых можно многому научиться. Вторая половина дня обещает денежные поступления. Это время отлично подходит для решения каких-то бытовых вопросов, а также для планирования чего-то более масштабного, например, переезда.
Весы
Интересный день, насыщенный и плодотворный. Не хочется сидеть без дела. Вас увлекают новые задачи, а преграды, порой возникающие на пути, не пугают и не сбивают с толку. Появляется много смелых планов, воплотить их в жизнь оказывается проще, чем вы ожидали. Часто оказывается полезным опыт, полученный раньше. Для некоторых Весов этот день будет связан с реализацией идеи, над которой они много размышляли в последнее время. Тут могут помочь люди, и прежде не раз поддерживавшие вас. Благоприятна финансовая картина, вероятны денежные поступления.
Скорпион
Будьте осторожны. Этот день не так уж плох, но если вы будете спешить и легкомысленно относиться к делам, то можете допустить какие-то досадные ошибки. Стоит проверять любую поступающую информацию; есть риск, что кто-то введет вас в заблуждение. Полезно вернуться к старым планам: сейчас вы наверняка найдете возможность осуществить их. Вероятны романтические сюрпризы, хорошо проходят свидания. Человек, которому вы давно симпатичны, найдет способ удивить и порадовать вас. Вечер радует приятными известиями.
Стрелец
Благоприятный плодотворный день. Даже если обстоятельства складываются не слишком удачно, вы осуществляете то, что задумали. Не исключено, что в этом поможет человек, от которого вы не ожидали ничего подобного. Тот, кого вы считали соперником, может оказаться надежным союзником, а со временем стать хорошим другом. Будет возможность укрепить деловые связи, не исключены предложения о сотрудничестве. В личных отношениях также преобладает влияние позитивных тенденций, тут многое может измениться к лучшему.
Козерог
Благоприятный день, который приносит много интересных предложений и вдохновляющих событий. Не исключено, что вы всерьез увлечетесь тем, на что прежде не обращали внимания, и по-иному взглянете на какие-то привычные вещи. Будет возможность пообщаться с людьми, которые многое знают и умеют. Их опыт наверняка будет вам полезен. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Некоторые представители знака сделают очень удачные покупки, обзаведутся вещами, о которых давно мечтали.
Водолей
Благоприятный плодотворный день, подходящий для работы и других полезных дел. Хорошо понимая, чего хотите добиться, вы не тратите время напрасно. Часто оказывается полезным опыт других людей; вам удается учиться на чужих ошибках и избегать собственных. Если вам потребуются помощники, вы найдете их без труда. Возможны денежные поступления, некоторым Водолеям вернут старые долги. Вторая половина дня подходит для покупок. Можно обсуждать с близкими какие-то общие планы, в том числе те, что связаны с финансами и крупными приобретениями, важными для всех. Едва ли возникнут серьезные разногласия.
Рыбы
Появляется много хороших идей. Одни из них кажутся окружающими слишком смелыми, а другие очень нравятся и немедленно получают поддержку. Не откладывайте осуществление задуманного. Первых успехов вы добьетесь быстро, да и двигаться дальше будет легко. Во второй половине дня могут возникнуть какие-то досадные недоразумения. Нужно немного времени, чтобы во всем разобраться. Важно не падать духом и не отказываться от задуманного. У вас все получится, если вы проявите настойчивость. Часто помогают друзья.