ГОРОСКОП НА 13 МАРТА ⟩ День для Тельцов подходит для обсуждения важных вопросов, а Весам не захочется сидеть без дела

Будет шанс укрепить деловые связи, найти единомышленников, помириться с теми, с кем вы были в ссоре. Хотя день будет насыщенным и полным дел, останется время и для того, чтобы отдыхать, спокойно подумать о будущем или помечтать.

Овен

Отличный плодотворный день, который дает шанс добиться успеха во многих делах. Не нужно изобретать велосипед, можно действовать проверенными методами. У вас достаточно знаний и опыта, чтобы справиться с решением сложных задач. К тому же часто помогают люди, от которых вы ничего подобного не ожидали. Вторая половина дня подходит для сделок и покупок, обещает удачное решение важных финансовых вопросов. Вероятны в это время и какие-то перемены к лучшему в личных отношениях, приятные события в семье.

Телец

Благоприятный день, отлично подходящий для обсуждения важных вопросов, касающихся работы или бизнеса. Вы настроены по-деловому, ни на что не отвлекаетесь, никому не позволяете сбить вас с толку. Можно полагаться на проверенных союзников, они охотно поддержат многие ваши начинания. Возможны приятные знакомства. Не исключено, что с них начнутся дружеские или романтические отношения. Дома может быть больше дел и забот, чем обычно. Но вы со всем отлично справитесь. Многим Тельцам сегодня пригодится опыт, полученный раньше.

Близнецы