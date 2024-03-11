Триумф «Оппенгеймера» и первая награда Украины: как прошла церемония «Оскар»

В этом году лучшим фильмом был признан триллер Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Картина получила номинации в 13 категориях и взяла награды в семи.

Сам Кристофер Нолан был признан «Лучшим режиссером», а сыгравший главную роль Киллиан Мерфи взял награду в номинации «Лучшая мужская роль».

Картину также отметили за лучшую мужскую роль второго плана (Роберт Дауни-младший) операторскую работу, монтаж и музыку.

Список победителей премии «Оскар-2024»:

– В категории «Лучшая женская роль» награды удостоилась Эмма Стоун, снявшаяся в фильме «Бедные-несчастные»;

– Лучшим зарубежным фильмом признана британская картина «Зона интересов» Джонатана Глейзера;

– Награду за лучшую женскую роль второго плана получила Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»).;

– В категории «Лучший короткометражный фильм» статуэтку завоевала работа Уэса Андерсона «Чудесная история Генри Шугара»;

– В категории «Лучший документальный фильм» награды удостоилась украинская работа «20 дней в Мариуполе» (первый «Оскар» в истории Украины);

– Награду киноакадемиков в категории «Лучший оригинальный сценарий» завоевала Трие с фильмом «Анатомия падения»;

– «Оскар» за адаптированный сценарий получили авторы фильма «Американское чтиво»;

– Награду киноакадемии в таких категориях, как «Грим/прическа», «Художественная постановка» и «Костюмы», получила картина «Бедные-несчастные»;

– За визуальные эффекты киноакадемики отметили создателей японской картины «Годзилла: Минус один».