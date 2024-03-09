Насыщенный день, щедрый на приятные события и вдохновляющие встречи. Очень разные люди могут договориться о сотрудничестве и даже подружиться. Этому не помешают недавние споры, а взаимные претензии останутся в прошлом. Не исключено начало романтических историй, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 9 МАРТА ⟩ У Дев получится воплотить в жизнь мечты, а Овнам помогут знания, полученные ранее
Отношения могут развиваться стремительно, принося массу позитивных эмоций. Во многих делах можно добиться успеха. Важно правильно расставить приоритеты, понять, за что нужно браться в первую очередь, а что можно подождать. Пригодится умение быстро учиться новому, искать применение полученной информации.
Овен
Спокойный плодотворный день. Вы хорошо понимаете, чего хотите добиться, и двигаетесь в выбранном направлении. Часто помогают знания, полученные раньше. Благодаря им вы находите верные ответы на многие вопросы. Гармонично складываются отношения с близкими, не будет поводов для разногласий и споров. Некоторые Овны смогут помириться с теми, с кем были в ссоре, если проявят инициативу. Хорошо заниматься домашними делами, наводить порядок и избавляться от ненужных вещей. Будет возможность сделать какие-то полезные покупки.
Телец
Подходящий день для обсуждения важных вопросов. Сегодня вам удается отстоять свою точку зрения, никого не обидев и не огорчив. Некоторые Тельцы найдут новых союзников и помощников. Вероятны удачные совпадения. Благодаря им вы познакомитесь с интересными людьми или получите какую-то важную информацию. День хорош с точки зрения финансов. Во-первых, вероятны денежные поступления, в том числе значительно превышающие ваши ожидания. Во-вторых, высока вероятность удачных покупок и сделок. Полагайтесь на интуицию, она не подведет.
Близнецы
Не спешите браться за новые дела. Первая половина дня едва ли будет особенно плодотворной. Скорее всего, в это время вам придется заниматься чем-то скучным и не слишком важным, но все же требующим внимания. Будьте аккуратны, постарайтесь не допустить ошибок. Позже вы не раз поблагодарите себя за то, что обратили внимание на мелочи, которых не заметили другие. Вторая половина дня очень благоприятна. Многим вашим начинаниям сопутствует удача, так что лучше не откладывайте воплощение своих замыслов в жизнь. Вы легко найдете союзников или помощников, если они потребуются.
Рак
Разногласий и споров сегодня может быть больше, чем обычно. Вы стараетесь избегать конфликтных ситуаций, ладить с людьми, но это не всегда получается. Иногда кажется, что окружающие как будто специально стараются вывести вас из равновесия. Часто выручает чувство юмора. Порой достаточно пары слов, сказанных вовремя, чтобы разрядить обстановку. Можно добиться успеха, действуя самостоятельно. Когда никто вас не отвлекает, появляются отличные идеи, которые вскоре удастся воплотить в жизнь. Вторая половина дня благоприятна для учебы, сбора и анализа информации.
Лев
Начинается день довольно бестолково. В первой половине его будет много разговоров, часто бессмысленных, но увлекательных. Ваша обаяние не останется незамеченным, многие захотят познакомиться поближе, подружиться. Не исключено начало романтических отношений, которые будут развиваться стремительно и вскоре начнут играть важную роль в вашей жизни. Позже наступит время, подходящее для любых полезных дел. Можно решать важные вопросы: вы ничего не упускаете из виду, учитываете все варианты развития событий.
Дева
Начало дня складывается отлично. Многое получается хорошо. Удается реализовать какие-то смелые планы, воплотить в жизнь то, о чем вы давно мечтали. Некоторые Девы получат интересные предложения, на которые согласятся без долгих раздумий. Это подходящее время для того, чтобы браться за что-то новое. Вторая половина дня проходит гораздо спокойнее и больше подходит для отдыха и каких-то несложных, но приятных занятий. Это благоприятное время для небольших покупок. Можно выбирать подарки для близких: вы порадуете каждого.
Весы
Старайтесь действовать самостоятельно, так у вас будет гораздо больше шансов добиться успеха. Вероятны удачные совпадения, в том числе такие, благодаря которым вы сможете достичь значительного прогресса в каком-то важном деле. Что требуется от вас – так это не терять голову и рассчитывать в большей степени на свои силы, чем на чью-то поддержку. Вечер подходит для семейных дел, решения бытовых вопросов. Вероятны хорошие новости, касающиеся кого-то из самых близких людей, а также неожиданные визиты, которым вы наверняка будете рады.
Скорпион
Первая половина дня может быть непростой. Не всегда удается сосредоточиться на делах: отвлекают посторонние мысли, это иногда приводит к ошибкам. Некоторым Скорпионам приходится вернуться к каким-то старым проектам, и это не радует представителей знака. А вот возможность успешно завершить то, что было начато давным-давно, поднимет настроение. Позже наступает очень благоприятный период, отлично подходящий для новых начинаний. Появляется много хороших идей. К реализации некоторых из них можно приступить немедленно; не тратьте время напрасно.
Стрелец
Подходящий день для любых встреч. Вам легко произвести хорошее впечатление на новых знакомых, заинтересовать собеседников своими идеями и планами. Не исключено начало сотрудничества, которое пойдет на пользу вашей карьере. В это время можно браться за реализацию давних планов: все получится. Во второй половине дня стоит заняться домашними делами: вы отлично справитесь с ними, не потратите много времени и не устанете. Вероятны удачные покупки. Многие Стрельцы обзаведутся полезными вещами. Хорошо принимать гостей; все отлично проведут время.
Козерог
Спокойный день. Лучше всего он подходит для того, чтобы отдохнуть, восстановить силы. Если обстоятельства позволяют, стоит заниматься только тем, что вам по-настоящему интересно. Именно в таких делах вы легко добиваетесь успеха. Удается быстро учиться новому. Любую полезную информацию вы запоминаете мгновенно. Возможны хорошие новости, касающиеся кого-то из самых близких. Вторая половина дня обещает романтические сюрпризы, дает возможность порадовать любимого человека. Удастся оставить в прошлом давние разногласия и споры.
Водолей
Отличный день для начала новых дел. Появляются хорошие идеи, и нет никаких причин откладывать осуществление задуманного. Многим Водолеям удается справиться с тем, что другим оказалось не по силам. Легко найти союзников, в том числе таких, которые будут поддерживать вас совершенно бескорыстно. Вторая половина дня радует приятными известиями. Могут напомнить о себе старые знакомые. Это хорошее время для встреч в неформальной обстановке, разговоров обо всем подряд. Окружающие делятся отличными идеями, часто вы помогаете им в осуществлении задуманного.
Рыбы
Отличный плодотворный день, который дает вам шанс отлично справиться со сложными делами, добиться успеха там, где его никто не ожидал. Полезным окажется опыт, полученный раньше. Благодаря ему вы найдете кратчайший путь к какой-то важной цели. Окружающие чаще обычного вмешиваются в ваши дела, но вы ни у кого не идете на поводу, принимаете важные решения самостоятельно и не допускаете ошибок. Хотя порой возникают напряженные моменты, вам удается ни с кем не поссориться, сохранить хорошие отношения со всеми.