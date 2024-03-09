ГОРОСКОП НА 9 МАРТА ⟩ У Дев получится воплотить в жизнь мечты, а Овнам помогут знания, полученные ранее

Отношения могут развиваться стремительно, принося массу позитивных эмоций. Во многих делах можно добиться успеха. Важно правильно расставить приоритеты, понять, за что нужно браться в первую очередь, а что можно подождать. Пригодится умение быстро учиться новому, искать применение полученной информации.

Овен

Спокойный плодотворный день. Вы хорошо понимаете, чего хотите добиться, и двигаетесь в выбранном направлении. Часто помогают знания, полученные раньше. Благодаря им вы находите верные ответы на многие вопросы. Гармонично складываются отношения с близкими, не будет поводов для разногласий и споров. Некоторые Овны смогут помириться с теми, с кем были в ссоре, если проявят инициативу. Хорошо заниматься домашними делами, наводить порядок и избавляться от ненужных вещей. Будет возможность сделать какие-то полезные покупки.

Телец

Подходящий день для обсуждения важных вопросов. Сегодня вам удается отстоять свою точку зрения, никого не обидев и не огорчив. Некоторые Тельцы найдут новых союзников и помощников. Вероятны удачные совпадения. Благодаря им вы познакомитесь с интересными людьми или получите какую-то важную информацию. День хорош с точки зрения финансов. Во-первых, вероятны денежные поступления, в том числе значительно превышающие ваши ожидания. Во-вторых, высока вероятность удачных покупок и сделок. Полагайтесь на интуицию, она не подведет.

Близнецы