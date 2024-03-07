КТО ОНИ? ⟩ Два знака Зодиака разорвут отношения уже в марте

Стрелец

В начале весны Стрельцы будут стремиться к независимости и свободе. Вам захочется больше приключений, чем домашних посиделок с близким человеком. А вот ваш партнер, наоборот, будет хотеть находиться больше дома и заниматься бытовыми делами. Это может привести к конфликту интересов, а также к расставанию.

Проблема в том, что ссоры будут вас только раздражать, а затворнический образ жизни своего партнера вы просто не сможете выдержать.

Водолей

Для Водолеев март пройдет под желанием экспериментировать. Далеко не факт, что ваш партнер на это согласится. Поэтому есть риск, что вам просто надоест то, что вы имеете, поэтому вы можете отправиться навстречу приключениям. Если вам удастся скрыть от партнера свои похождения, то это отношения вы еще сможете сохранить на какое-то время. А если нет, то будьте готовы к выяснению отношений и разрыву.