ФОТО ⟩ У китайцев за 77 центов: украшения таллиннского бренда нашли на AliExpress

Анна Ташликович показывает стоимость подвесок у своего корейского поставщика, но не называет интернет-магазин. Фото: Скриншот с корейского сайта



«Согласна, может, человеку было неприятно видеть разницу в цене у меня и на скидках AliExpress, но есть чек, где указана сумма, которую я за эти кулоны заплатила на самом деле, – говорит Анна. – Самой теперь некомфортно от этой ситуации, пообщаюсь с поставщиком на эту тему и решу, предлагать этот товар еще или нет».

Анна признается, что с подобными вопросами по поводу своего товара уже сталкивалась. «Два года назад AliExpress копировал популярную форму сережек, – рассказывает Анна. – Тогда их все копировали, а на AliExpress эти украшения были дешевле раз в десять, а я покупала у корейцев совсем за другую цену».

Анна рассуждает, что, возможно, те украшения, которые массово копируют в Китае, отличаются по качеству. Но утверждать этого по фотографиям невозможно.

«Не знаю, отличаются ли кулоны, которые я заказывала в Корее, от тех, которые продаются на AliExpress. Для этого нужно их заказать и сравнить, – говорит Анна. – Возможно, у тех, которые дешевле, внутренняя часть сделана из пластика. Не могу это комментировать, ведь вживую их не видела».