Родные бывшей жена Аршавина рассказали, что у нее было шесть операций по восстановлению носа: «Будут еще коррекции»

Теперь же Алиса раскрыла причину своей пропажи: она все это время занималась восстановлением органа.

Как рассказали родные Казьминой, самое важное и главное позади. Нос удалось сделать из собственных тканей Алисы, и теперь она может не прятать лицо.

«Полтора года работы позади. Будут еще коррекции, но это уже косметика, а не реконструкция. Операций было много - шесть, по-моему, мы уже сбились со счету», - цитирует spb.kp.ru родных Казьминой.

А вот причину разрушения органа установить не удалось. Сама Казьмина несколько лет назад заявляла, что это из-за сифилиса, но врачи склонны к версии с аутоиммуным заболеванием и некрозом тканей.