Жена Брюса Уиллиса опровергла слухи о том, что у него «больше нет радости в жизни»

Актер в прошлом году завершил карьеру из-за тяжелого диагноза - лобно-височной деменции. Из-за этого диагноза он не может запоминать слова сценариев, а теперь, по словам близких, уже с трудом вспоминает и их.

«В заголовке говорится, что мой муж больше ничему не радуется - теперь я могу сказать, что это далеко от истины. Мне нужно, чтобы общество и те, кто пишет эти глупые заголовки, перестали пугать людей».

«Хватит пугать людей и думать, что как только у них диагностируют какое-то нейрокогнитивное заболевание, то это означает: все кончено, давайте собирать вещи, здесь больше не на что смотреть - нет, все с точностью до наоборот». По ее словам, в их истории «полно горя и грусти», но в ней также есть «любовь, связи с близкими, счастье и радость».

Она отметила, что ей потребовалось много времени, чтобы прийти к этому, и теперь «жизнь действительно обрела смысл, появилось истинное чувство цели». «В этой истории столько красоты и душевности», - говорит Эмма Хеминг.

Эмма добавила, что постоянное освещение болезни актера в негативном ключе приводит к тому, что людям, которые помогают пациентам с подобными заболеваниями, становится сложнее это делать, а многие и вовсе опускают руки. «Эти заголовки, постоянно рисующие мрачную картину деменции, вредны, поскольку такие люди нуждаются в поддержке. А подобные новости могут склонить человека, желающего помочь, в другую сторону».

О состоянии Брюса Уиллиса ранее говорили и другие люди: например, его друг, режиссер сериала «Детективное агентство "Лунный свет"» Гленн Гордон Кэрон, который навестил его. Он отмечал, что обычная для Уиллиса радость жизни ушла, он перестал читать, хотя до этого постоянно читал книги, а «языковые навыки ему больше не доступны». О состоянии актера не лучшим образом говорит и то, что после долгого отсутствия он не узнал свою бывшую жену Деми Мур.