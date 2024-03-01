Во-первых, как отмечает девушка, люди не улыбаются и не здороваются с незнакомцами. «В США, когда я иду по улице или захожу в магазин, я приветствую каждого проходящего мимо незнакомца. Здесь, в Латвии, все не так. Для меня это было самое тяжелое - постоянно себя одергивать: "Не улыбайся, не улыбайся, не говори привет"», - сетует она.

Во-вторых, латыши дарят много подарков. «В США мы дарим подарки на дни рождения, праздники, на вечеринку можем прийти с бутылкой вина.

У нас не принято постоянно друг друга одаривать. Я никогда не получала столько подарков, как сейчас, живя в Латвии. У меня уже есть коллекция баночек с соленьями, домашним кетчупом, медом.

В осенние месяцы я очень мало покупала продуктов в магазинах, потому что мне часто дарили яблоки, огурцы, картофель, помидоры. Мне бы хотелось, чтобы такая привычка была и у американцев», - говорит тиктокер.

В-третьих, латыши часто дарят цветы. «И количество цветов имеет значение, есть даже цифры, которые приносят неудачу. Меня это удивляет, потому что я не думаю, что в США кто-то считает, сколько цветов в букете. Мы не обращаем на это внимания».



«Так что я надеюсь, что цветы, которые я дарила другим, никто не пересчитывал», - смеется американка.

@theleashowtravel I finally feel like I have adjusted to these differences in Latvia :) did any of these culture shocks surprise you? ♬ original sound - Lea

В-четвертых, это толчея в очередях. «В США мы соблюдаем порядок очереди, не толкаемся, уважаем людей. Если в США кто-то пытается пройти без очереди, то мы говорим человеку "Извини, я был здесь первым« или »Очередь начинается там".

В Латвии все по-другому. Первыми в автобус садятся те, кто находится ближе всего к двери. Люди толкаются у входа, пихаются локтями, особенно бабушки».

В-пятых, девушку смущает латвийская интерпретация слова «салат». Когда ей предложили побаловать себя салатом, она была удивлена ​​поданным оливье, ведь в США слово «салат» означает салат из свежих овощей, без майонеза.