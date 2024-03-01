ФОТО ⟩ «Она давила, а он орал»: женщина из Таллинна жалуется на последствия после детского массажа

Каждый родитель желает своему ребенку только самого лучшего, особенно когда дело касается здоровья. Мать пятимесячного ребенка не могла и представить, чем закончится для нее и ее сына поход к массажисту в одну из клиник Таллинна. Что плохого может случиться на сеансе детского массажа?
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Невролог назначил пятимесячному сыну Марины (имя изменено, известно редакции) курс из десяти сеансов массажа в одном из столичных учреждений здравоохранения. В день, когда Марина пришла с сыном на первый сеанс массажа, она удивилась холодному приему специалиста.