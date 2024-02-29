В США умер известный комедийный актер Ричард Льюис

По словам его биографа Джеффа Абрахама, Льюис умер в своем доме в Лос-Анджелесе после сердечного приступа вечером 27 февраля. В апреле Льюис сообщил, что у него болезнь Паркинсона. Из-за этого он больше не появлялся на сцене, сообщает NBC News.

Широкой аудитории он стал известен благодаря роли в «Робин Гуде» Мела Брукса в начале 1990-х годов, где Льюис сыграл принца Джона. Он также неоднократно появлялся в качестве гостя в популярном сериале «Оставь это, Ларри!».

Многочисленные коллеги почтили память покойного комика. Лауреат премии «Оскар» Джейми Ли Кертис охарактеризовала его как замечательного актера и «невероятно забавного». Она вспомнила их совместный ситком «Все, кроме любви» (с 1989 по 1992 годы), в котором они играли любовников. Такие звезды, как Бетт Мидлер, Стив Мартин, Альберт Брукс и Бен Стиллер, также выразили свои соболезнования и высоко оценили талант умершего коллеги.

Льюис снимался не только в телесериалах. Зрители могли видеть его в художественных фильмах «Вагоны на восток» (1994) и «Покидая Лас-Вегас» (1995) вместе с Николасом Кейджем.