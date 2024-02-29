УЛИЧНЫЙ ОПРОС ⟩ «Не люблю тех, кто хамят!» Жители Таллинна признались, как относятся к болтливым таксистам

Из всех жителей Таллинна, с которыми нам удалось пообщаться, Айдынай оказалась единственной, кому некомфортно находиться в одной машине с болтливым таксистом. «Они, откровенно говоря, немножко раздражают. Я не расположена рассказывать о своей жизни, и мне это очень не нравится. На его вопросы отвечаю незамысловатыми междометиями», - рассказывает Айдынай.

«Я просто понимаю, что человеку хочется общения. У него же нет коллег, с кем бы он мог бы поговорить», - добавляет она.

Саша и Ира, наоборот, любят как раз таки говорливых водителей такси. «Я предпочитаю живых людей, которые разговаривают. Если я еду в машине, я хочу, чтобы человек получил удовольствие от поездки со мной. Я очень не люблю тех, кто людям таких профессий обычно хамят или на них жалуются», - высказался Саша.

Лояльно к разговорчивым таксистам также относится и Андрес: «Меня это не раздражает, и я спокойно могу с ними пообщаться: это же такси!» Но он признается, что на тему семейной жизни точно бы не стал вести беседу с водителем такси.

О каких случаях еще рассказали жители Таллинна, смотрите в видео!