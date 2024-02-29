Мы все хоть раз пользовались услугами такси, но не всегда оставались довольны сервисом. То машина ждет не там, то стоимость во время поездки меняется, то водитель едет всяким закоулками, только увеличивая время в пути. Но чаще всего в Сети встречается недовольство именно болтливыми таксистами. Мы узнали у жителей Таллинна, действительно ли их докучают разговорчивые водители такси или все-таки нет. Смотрите видео!
УЛИЧНЫЙ ОПРОС ⟩ «Не люблю тех, кто хамят!» Жители Таллинна признались, как относятся к болтливым таксистам
Из всех жителей Таллинна, с которыми нам удалось пообщаться, Айдынай оказалась единственной, кому некомфортно находиться в одной машине с болтливым таксистом. «Они, откровенно говоря, немножко раздражают. Я не расположена рассказывать о своей жизни, и мне это очень не нравится. На его вопросы отвечаю незамысловатыми междометиями», - рассказывает Айдынай.
«Я просто понимаю, что человеку хочется общения. У него же нет коллег, с кем бы он мог бы поговорить», - добавляет она.
Саша и Ира, наоборот, любят как раз таки говорливых водителей такси. «Я предпочитаю живых людей, которые разговаривают. Если я еду в машине, я хочу, чтобы человек получил удовольствие от поездки со мной. Я очень не люблю тех, кто людям таких профессий обычно хамят или на них жалуются», - высказался Саша.
Лояльно к разговорчивым таксистам также относится и Андрес: «Меня это не раздражает, и я спокойно могу с ними пообщаться: это же такси!» Но он признается, что на тему семейной жизни точно бы не стал вести беседу с водителем такси.
О каких случаях еще рассказали жители Таллинна, смотрите в видео!