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Знаменитые эстонские дамы о местной политики: удар кулаком по столу – что это изменит?

Limon.ee
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Кадр из передачи ETV.
Кадр из передачи ETV. Фото: Kaader ETV saatest

Год назад телепередача Ringvaade взяло интервью у двух уличных дам, Ауне и Сельмы, разговор которых начал жить собственной жизнью в социальных сетях, а дамы сами по себе стали знаменитостями. Спустя год Ауне и Сельма сидят на диване передечи Hommik Anuga и кратко обсуждали политику, пишет Elu24.

В марте 2023 года в эфире программы ETV Ringvaade репортер спросил у Сельмы и Ауне мнение о результатах выборов.

«Немного разочарован. Некоторые партии могли бы стать сильнее», — охарактеризовала выборы Сельма.

Фото: Кадр из передачи ETV

«Очень приятно, я очень довольна», – с сарказмом сказала Ауне.

Видео с ними стало вируситься в социальных сетях, что сделало Ауне и Сельму знаменитостями.

Спустя год  Ауне и Сельма сидят на диване в студии передачи Hommik Anuga и кратко комментируют эстонскую политику.

«Не спокойно», – описывает Сельма ситуацию в Эстонской Республике. «Хромает», – добавила Ауне. Сельма согласилась с последним: «Правильное выражение».

«Там ничего не происходит. Они только спорят и кричат. [...] Не знаю, как детский сад», – сказала Ауне о Рийгикогу.

Когда ведущая Ану ​​Вялба спросил, какой совет они бы дали, Ауне тут же хлопнул в ладоши, а Сельма предложила: «Прежде всего, дайте им самим успокоиться. И еще: не стоит вести себя, как дети. Стукнуть кулаком по столу – что это изменит?»

При этом Ауне начинает смеяться и признает, что зрелище было жутким. «Он мог и головой удариться о стол», – описала Ауне.

Дамы, вероятно, имели в виду то, что произошло в Рийгикогу в мае 2023 года, когда Мартин Хельме неоднократно ударил кулаком по столу.

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