Год назад телепередача Ringvaade взяло интервью у двух уличных дам, Ауне и Сельмы, разговор которых начал жить собственной жизнью в социальных сетях, а дамы сами по себе стали знаменитостями. Спустя год Ауне и Сельма сидят на диване передечи Hommik Anuga и кратко обсуждали политику, пишет Elu24.
Знаменитые эстонские дамы о местной политики: удар кулаком по столу – что это изменит?
В марте 2023 года в эфире программы ETV Ringvaade репортер спросил у Сельмы и Ауне мнение о результатах выборов.
«Немного разочарован. Некоторые партии могли бы стать сильнее», — охарактеризовала выборы Сельма.
«Очень приятно, я очень довольна», – с сарказмом сказала Ауне.
Видео с ними стало вируситься в социальных сетях, что сделало Ауне и Сельму знаменитостями.
Спустя год Ауне и Сельма сидят на диване в студии передачи Hommik Anuga и кратко комментируют эстонскую политику.
«Не спокойно», – описывает Сельма ситуацию в Эстонской Республике. «Хромает», – добавила Ауне. Сельма согласилась с последним: «Правильное выражение».
«Там ничего не происходит. Они только спорят и кричат. [...] Не знаю, как детский сад», – сказала Ауне о Рийгикогу.
Когда ведущая Ану Вялба спросил, какой совет они бы дали, Ауне тут же хлопнул в ладоши, а Сельма предложила: «Прежде всего, дайте им самим успокоиться. И еще: не стоит вести себя, как дети. Стукнуть кулаком по столу – что это изменит?»
При этом Ауне начинает смеяться и признает, что зрелище было жутким. «Он мог и головой удариться о стол», – описала Ауне.
Дамы, вероятно, имели в виду то, что произошло в Рийгикогу в мае 2023 года, когда Мартин Хельме неоднократно ударил кулаком по столу.
Ja siin ka näeme lauda peksvat Martin Helmet.— Eva (@evateemad) May 16, 2023
Kui aus olla, siis mina kardaks tööle minna, kui sellised kolleegid on. https://t.co/rz3VON5V84 pic.twitter.com/bc0w9ruiUr