Знаменитые эстонские дамы о местной политики: удар кулаком по столу – что это изменит?

В марте 2023 года в эфире программы ETV Ringvaade репортер спросил у Сельмы и Ауне мнение о результатах выборов.

«Немного разочарован. Некоторые партии могли бы стать сильнее», — охарактеризовала выборы Сельма.

Фото: Кадр из передачи ETV

«Очень приятно, я очень довольна», – с сарказмом сказала Ауне.

Видео с ними стало вируситься в социальных сетях, что сделало Ауне и Сельму знаменитостями.

Спустя год Ауне и Сельма сидят на диване в студии передачи Hommik Anuga и кратко комментируют эстонскую политику.

«Не спокойно», – описывает Сельма ситуацию в Эстонской Республике. «Хромает», – добавила Ауне. Сельма согласилась с последним: «Правильное выражение».

«Там ничего не происходит. Они только спорят и кричат. [...] Не знаю, как детский сад», – сказала Ауне о Рийгикогу.

Когда ведущая Ану ​​Вялба спросил, какой совет они бы дали, Ауне тут же хлопнул в ладоши, а Сельма предложила: «Прежде всего, дайте им самим успокоиться. И еще: не стоит вести себя, как дети. Стукнуть кулаком по столу – что это изменит?»

При этом Ауне начинает смеяться и признает, что зрелище было жутким. «Он мог и головой удариться о стол», – описала Ауне.

Дамы, вероятно, имели в виду то, что произошло в Рийгикогу в мае 2023 года, когда Мартин Хельме неоднократно ударил кулаком по столу.

Ja siin ka näeme lauda peksvat Martin Helmet.

Kui aus olla, siis mina kardaks tööle minna, kui sellised kolleegid on. https://t.co/rz3VON5V84 pic.twitter.com/bc0w9ruiUr — Eva (@evateemad) May 16, 2023