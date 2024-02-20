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«Лучше стресс от рекламы, чем стресс от войны» Cкандальная выставка на улицах Таллинна наделала шума и в социальных сетях

Limon.ee
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Фото: Eero Vabamägi

«Я надеюсь, что художники получат большую поддержку ЕС, чтобы сделать это в каждой столице ЕС, чтобы люди могли увидеть, как будет выглядеть их город, если Россия поступит с ними так же, как со всей Украиной», - пишет, например, Тоомас Хендрик Ильвес в социальных сетях, комментируя спорную выставку, сообщает Elu24.

Арт-проект «Момент» на улицах Таллинна вызвал общественные дебаты и противоречивые мнения. Например, Юлианна Юрченко, старейшина района Ласнамяэ, заявила, что не считает уместным устраивать подобную выставку за неделю до дня рождения Эстонской Республики.

«Момент» на улицах Таллинна. Авторы Estookin и Ребека Парбус.
«Момент» на улицах Таллинна. Авторы Estookin и Ребека Парбус. Фото: Eero Vabamägi
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