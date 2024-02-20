Можно добиться отличных результатов во многих делах, но действовать нужно осторожно. Не стоит полагаться на удачу, даже если прежде вам во многом везло. Внимание к деталям позволит избежать многих неприятных моментов, не допустить ошибок, предотвратить проблемы, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 20 ФЕВРАЛЯ ⟩ Близнецам не стоит спешить с выводами, а все, что будут делать Девы, привлечет внимание
В первой половине дня возможны задержки в делах, вторая проходит более динамично. Будет шанс достичь давно поставленных целей. Вероятны перемены к лучшему в личных отношениях, становится проще найти общий язык с близкими. Даже те, кто обычно неохотно идет на контакт, сегодня настроены дружелюбно.
Овен
В начале дня вряд ли удастся избежать недоразумений, досадных ошибок. Особенно трудно будет перфекционистам: они не смогут добиться того, чтобы все было идеально, как бы ни старались. Позже станет легче хотя бы потому, что вы определитесь с приоритетами и перестанете обращать внимание на пустяки. Вероятны финансовые трудности, но сильно переживать не стоит, поскольку они носят временный характер. Пока же лучше не спешить с покупками и по возможности сократить расходы. Сейчас не время проявлять легкомыслие там, где речь идет о деньгах.
Телец
Начало дня подходит для знакомств. У вас будет шанс подружиться с людьми, которые окажутся полезными: помогут в делах или дадут отличные советы. Вы внимательны к окружающим, это помогает вовремя догадаться об их истинных намерениях и желаниях. Позже нужно будет сосредоточиться на каких-то скучных и однообразных делах, и тут вам потребуется немало силы воли, чтобы довести начатое до конца. Полезными будут знания и опыт, полученные раньше. Вечер подходит для спокойного отдыха, общения с самыми разными людьми.
Близнецы
День новых идей. Поначалу все они кажутся вам отличными. Но стоит немного подумать: что-то нужно будет скорректировать. Советоваться с кем-нибудь не обязательно, вам нужно лишь время, чтобы увидеть все слабые места своих планов. Нетрудно будет произвести благоприятное впечатление на новых знакомых. Но вы склонны судить о людях поверхностно, и вам может понравиться тот, кто не заслуживает симпатии. Так что не спешите с выводами и подумайте дважды, прежде чем раскрывать свои секреты или делиться важной информацией.
Рак
Отличный день для работы. Вам удается решить сложные задачи, опередить давних соперников и оправдать ожидания союзников. Часто вы используете для решения рабочих проблем свое обаяние, и это оказывается очень эффективно. В личных отношениях не все гладко, но и тут есть возможность изменить ситуацию к лучшему; вы обязательно ею воспользуетесь. Этот день подходит для того, чтобы обсудить какие-то важные вопросы, рассказать о своих чувствах. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников.
Лев
Достигать успеха и решать даже самые сложные задачи помогает целеустремленность. Вы так хотите добиться своего, что просто не замечаете проблем. Многим Львам помогает опыт, полученный раньше. Полезно будет вспомнить о трудностях, которые вы успели преодолеть: вы сразу избавитесь от сомнений в собственных силах. И на работе, и в общении с близкими ярко проявляются лидерские качества. Вы способны объединить, вдохновить и повести за собой очень разных людей. Не исключено начало дружеских или романтических отношений, которые подарят массу позитивных эмоций.
Дева
Практически все, что вы делаете сегодня, привлекает всеобщее внимание. Порой это утомляет, но в происходящем есть и плюс: все увидят, на что вы способны. Не исключено, что вскоре вы получите какие-то интересные предложения. С ответом можно не спешить. У вас достаточно времени, чтобы разобраться в ситуации, все обдумать как следует. Будьте снисходительны к близким. Сегодня лучше не замечать чужих слабостей и промахов, но хорошо видеть успехи. Это помогает не только избежать споров и неприятных моментов, но и изменить отношения к лучшему.
Весы
Вы сможете добиться очень многого, если решитесь на эксперименты. Пришло время искать новые пути к цели. Готовность попробовать нечто необычное позитивно сказывается и на делах, и на личных отношениях: именно благодаря ей вам не грозят уныние и скука. Будет шанс восстановить деловые связи, которыми вы когда-то дорожили. Вторая половина дня отлично подходит для учебы. Информация запоминается легко, быстро удается найти ей применение. Полезно делиться с единомышленниками новыми идеями; это вдохновляет.
Скорпион
Плодотворный день. Вы быстро решаете проблемы, причем не только свои, но и чужие. Хорошо понимая, чего хотите добиться, вы не тратите время напрасно. Не всем легко с вами ладить: иногда вы говорите неприятные вещи, не считаете нужным смягчать критические замечания. Но окружающие не обижаются, прощают вам резкие высказывания. Высок творческий потенциал. День хорошо подходит для любых дел, позволяющих дать волю фантазии. Ваши достижения не останутся незамеченными. Напротив, они очень заинтересуют окружающих.
Стрелец
День важных бесед. Вы о многом поговорите с людьми, чье мнение для вас важно. Удастся вовремя получить полезную информацию, благодаря ей примете правильное решение. Найдутся ответы на вопросы, над которыми вы в последнее время много размышляли. Это поможет определиться с планами на будущее. Вероятны встречи с давними знакомыми и деловыми партнерами, вы сможете восстановить старые связи, если захотите. Чем бы вы ни занимались, не спешите: каждый ваш шаг должен быть хорошо продуман. Советы со стороны не всегда так хороши, как кажется людям, которые их дают.
Козерог
Сегодня у вас будет шанс достичь давно поставленных целей и преуспеть в каких-то совершенно новых делах. Однако это не будет легко. Вряд ли удастся избежать конкурентной борьбы, столкновения с сильным противником. Противостоять вашему напору трудно, так что соперники наверняка вскоре попросят пощады. Будьте настойчивы и не бросайте начатое. Звезды ждут от вас именно этого. День наверняка порадует хорошими новостями, вдохновляющими известиями. Не исключено, что благодаря им вы поймете, что хотите изменить в своей жизни и как это можно сделать.
Водолей
Экспериментируйте, старайтесь использовать все открывающиеся возможности. Сегодня нужно действовать решительно и быстро, чтобы добиться успеха. Вы не теряетесь и не тратите время напрасно, принимаете верные решения. Часто интуиция подсказывает, что нужно предпринять, чтобы достичь давно поставленной цели. Ваш подход к делам многим нравится. Наверняка вы заметите, что окружающие реже спорят с вами и чаще соглашаются. Те, кто прежде вас недооценивал, изменят мнение. Отношения, прежде носившие формальный характер, становятся более теплыми и доверительными.
Рыбы
Очень плодотворный день. Вы часто добиваетесь успеха, потому что не боитесь трудностей и действуете решительно там, где другие отступили бы. Но эмоциональное напряжение велико, и порой настроение ваше портится надолго. Хорошо, если рядом будет кто-то, кто поймет и поддержит вас. Таким человеком может оказаться и старый знакомый, и тот, кого вы встретили совсем недавно. Не упускайте возможность научиться чему-то новому. Вы быстро добиваетесь первых успехов, и они вдохновляют. Вероятны встречи с людьми, у которых вы сможете узнать много интересного.