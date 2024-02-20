ГОРОСКОП НА 20 ФЕВРАЛЯ ⟩ Близнецам не стоит спешить с выводами, а все, что будут делать Девы, привлечет внимание

Стрелец

День важных бесед. Вы о многом поговорите с людьми, чье мнение для вас важно. Удастся вовремя получить полезную информацию, благодаря ей примете правильное решение. Найдутся ответы на вопросы, над которыми вы в последнее время много размышляли. Это поможет определиться с планами на будущее. Вероятны встречи с давними знакомыми и деловыми партнерами, вы сможете восстановить старые связи, если захотите. Чем бы вы ни занимались, не спешите: каждый ваш шаг должен быть хорошо продуман. Советы со стороны не всегда так хороши, как кажется людям, которые их дают.

Козерог

Сегодня у вас будет шанс достичь давно поставленных целей и преуспеть в каких-то совершенно новых делах. Однако это не будет легко. Вряд ли удастся избежать конкурентной борьбы, столкновения с сильным противником. Противостоять вашему напору трудно, так что соперники наверняка вскоре попросят пощады. Будьте настойчивы и не бросайте начатое. Звезды ждут от вас именно этого. День наверняка порадует хорошими новостями, вдохновляющими известиями. Не исключено, что благодаря им вы поймете, что хотите изменить в своей жизни и как это можно сделать.

Водолей

Экспериментируйте, старайтесь использовать все открывающиеся возможности. Сегодня нужно действовать решительно и быстро, чтобы добиться успеха. Вы не теряетесь и не тратите время напрасно, принимаете верные решения. Часто интуиция подсказывает, что нужно предпринять, чтобы достичь давно поставленной цели. Ваш подход к делам многим нравится. Наверняка вы заметите, что окружающие реже спорят с вами и чаще соглашаются. Те, кто прежде вас недооценивал, изменят мнение. Отношения, прежде носившие формальный характер, становятся более теплыми и доверительными.

Рыбы

Очень плодотворный день. Вы часто добиваетесь успеха, потому что не боитесь трудностей и действуете решительно там, где другие отступили бы. Но эмоциональное напряжение велико, и порой настроение ваше портится надолго. Хорошо, если рядом будет кто-то, кто поймет и поддержит вас. Таким человеком может оказаться и старый знакомый, и тот, кого вы встретили совсем недавно. Не упускайте возможность научиться чему-то новому. Вы быстро добиваетесь первых успехов, и они вдохновляют. Вероятны встречи с людьми, у которых вы сможете узнать много интересного.