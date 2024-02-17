ГОРОСКОП НА 17 ФЕВРАЛЯ ⟩ Беспокойный день у Близнецов, общение с окружающими у Весов будет требовать самообладания

Козерог

Будьте готовы к непростым разговорам. Важно сохранять спокойствие и самообладание; только если вам это удастся, беседы пройдут плодотворно. Можно добиться успеха в чем-то важном, но дело тут не столько в ваших знаниях и умениях, сколько в везении: вы оказываетесь в нужное время в нужном месте. Прислушайтесь к интуиции: ее подсказки всегда своевременны, полезны и точны. Следуя им, вы найдете кратчайший путь к цели. Это касается всех сфер жизни. У многих Козерогов будет шанс добиться того, о чем они давно мечтали.

Водолей

Утро обещает приятные сюрпризы, удачные совпадения. Именно в это время могут произойти события, которых вы давно ждали. Не исключено, что появятся новые союзники. Благодаря их поддержке ваша жизнь станет куда проще. Некоторые Водолеи подружатся с людьми, о которых прежде слышали много хорошего. Вторая половина дня подходит для небольших покупок. В это же время можно обдумать какие-то серьезные финансовые вопросы, но окончательных решений пока лучше не принимать. В ближайшее время вы получите информацию, которая подскажет, какие сделки стоит заключить, а от каких лучше воздержаться.

Рыбы

Неплохой день. Правда, порой вы бываете недовольны, потому что рассчитывали на большее, но это быстро проходит. Хорошо заниматься делами, которые вдохновляют и увлекают вас, помогают выбросить из головы неприятные мысли. Вы по-новому взглянете на многие события прошлого, поговорив с человеком, который прежде не раз давал вам отличные советы. Это хороший день для домашних дел, покупки каких-то полезных вещей, например, мебели или бытовой техники. Вечером могут зайти в гости старые знакомые. Вы будете очень рады их видеть.