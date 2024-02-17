Добиться успехов смогут те, кто не поддастся на провокации и не станет слушать плохие советы. Любые решения стоит принимать самостоятельно; это позволит избежать многих неприятностей. Лучше не спешить с началом новых дел. Если беретесь за что-то, будьте готовы к тому, что добиться нужного результата удастся не сразу, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 17 ФЕВРАЛЯ ⟩ Беспокойный день у Близнецов, общение с окружающими у Весов будет требовать самообладания
Много хороших идей появляется во второй половине дня. Стоит прислушаться к подсказкам интуиции; они почти всегда точны. Возможны необычные знакомства, встречи с людьми, с которыми будет очень приятно иметь дело. Не исключено и начало романтических отношений.
Овен
Удачный плодотворный день, отлично подходящий для того, чтобы завершить какие-то дела, начатые раньше. Вы внимательны и ничего не упускаете из виду, стараетесь безупречно справиться со всем, за что беретесь. Такой подход позволяет добиться отличных результатов. Многие ваши поступки нравятся окружающим. Наверняка найдутся люди, которые захотят познакомиться с вами поближе и подружиться. Вас ждет приятный спокойный вечер. Близкие порадуют хорошими новостями. Не исключено, что изменятся какие-то семейные планы, и вы будете очень довольны.
Телец
Удастся узнать много полезного. Вы не стесняетесь задавать вопросы, учитесь у людей, опыт которых заслуживает уважения. Будет шанс обзавестись полезными деловыми связями. Не исключено, что благодаря решениям, принятым сегодня, вы вскоре получите какие-то интересные предложения. Друзья радуют неожиданными подарками и хорошими новостями. Некоторых представителей знака ждут романтические сюрпризы. Вторая половина дня приносит много отличных идей, которые вы с удовольствием реализуете вместе с близкими.
Близнецы
Беспокойный день. Самым впечатлительным Близнецам он принесет массу поводов для переживаний. Держите эмоции под контролем, тогда все сложится удачно, и вы сможете достичь давно поставленных целей. Пригодится опыт, полученный раньше; он будет полезен и в деловой сфере, и в личных отношениях. Отношения с близкими порой складываются напряженно, но вам удается разрядить обстановку. Иногда требуются терпение и самообладание, чтобы избежать разногласий и споров. Но вам не хочется ни с кем ссориться. Поэтому вы ведете себя дружелюбно, и окружающие отвечают тем же.
Рак
Первая половина дня будет довольно беспокойной. Не всем представителям знака удастся избежать разногласий с окружающими. Порой возникают горячие споры. Но ситуация быстро меняется к лучшему, и вскоре удается найти решения, которые нравятся всем. Во второй половине дня вероятны приятные сюрпризы. Возможны и необычные совпадения, из которых вы извлечете максимум пользы. Это подходящее время для того, чтобы обсуждать с близкими планы на будущее. Вы получите поддержку, которая окажется очень кстати. Вероятны неожиданные встречи со старыми друзьями.
Лев
Плодотворный день. Чем важнее и серьезнее дело, за которое вы беретесь, тем больше шансов справиться с ним хорошо. Вы правильно расставляете приоритеты, не отвлекаетесь на пустяки. Это позволяет избежать лишних волнений и сомнений. Полезно вспомнить о каких-то старых целях: вы найдете простой и эффективный способ достичь их. День подходит для обсуждения вопросов, связанных с работой и бизнесом. Не исключено, что вам предложат что-то интересное. Некоторых Львов беседа со старым знакомым натолкнет на интересные мысли. Вы ко всему, за что беретесь, относитесь творчески, и это дает шанс быстро добиться успеха.
Дева
Даже привычные дела сегодня могут требовать больших усилий, чем обычно. Трудно на чем-то сосредоточиться, появляется много новых задач, разные дела постоянно требуют внимания, вас это заставляет нервничать. Постарайтесь сохранить спокойствие. В ваших силах не только справиться с ситуацией, но и использовать ее в своих интересах. Любые важные разговоры лучше вести во второй половине дня. В это время вам будет проще и собраться с мыслями, и убедить сомневающихся, и спокойно доказать свою правоту. Порадуют встречи со старыми знакомыми.
Весы
Общение с окружающими в первой половине дня требует больше самообладания и терпения, чем обычно. Кажется, что вас специально выводят из равновесия. Близкие люди могут вести себя совсем не так, как вы ожидали. Сохраняйте спокойствие: способ все уладить, решить возникшие проблемы и извлечь пользу из сложившейся ситуации обязательно найдется. На вечер лучше не планировать ничего особенно утомительного. Это время подходит для отдыха, неспешных прогулок, а также общения с людьми, которые вам симпатичны и умеют поднять настроение.
Скорпион
Спокойный день, подходящий для того, чтобы завершить старые дела, реализовать какие-то идеи, появившиеся давным-давно. Часто помогают старые знакомые; многие делают это совершенно бескорыстно. Сотрудничество, начавшееся в этот день, окажется не только плодотворным, но и очень приятным. Некоторые представители знака найдут настоящих друзей. Не исключено и начало романтических историй. Новые отношения могут развиваться стремительно, и вряд ли вы будете что-то иметь против. Возможны хорошие новости издалека, приятные известия от друзей, с которыми вы давно не виделись.
Стрелец
Избегайте лишних разговоров, старайтесь не откровенничать со всеми подряд. Чем меньше окружающие будут знать о ваших делах, тем лучше. Работая самостоятельно, можно добиться отличных результатов, особенно там, где нужны творческий подход и фантазия. Не всегда ровно и гармонично складываются отношения с близкими, но вам удается сгладить все острые углы, разрядить обстановку. Тут часто помогает опыт: благодаря ему вы быстро находите нужные слова, понимаете, что развеселит ваших собеседников, а что может обидеть.
Козерог
Будьте готовы к непростым разговорам. Важно сохранять спокойствие и самообладание; только если вам это удастся, беседы пройдут плодотворно. Можно добиться успеха в чем-то важном, но дело тут не столько в ваших знаниях и умениях, сколько в везении: вы оказываетесь в нужное время в нужном месте. Прислушайтесь к интуиции: ее подсказки всегда своевременны, полезны и точны. Следуя им, вы найдете кратчайший путь к цели. Это касается всех сфер жизни. У многих Козерогов будет шанс добиться того, о чем они давно мечтали.
Водолей
Утро обещает приятные сюрпризы, удачные совпадения. Именно в это время могут произойти события, которых вы давно ждали. Не исключено, что появятся новые союзники. Благодаря их поддержке ваша жизнь станет куда проще. Некоторые Водолеи подружатся с людьми, о которых прежде слышали много хорошего. Вторая половина дня подходит для небольших покупок. В это же время можно обдумать какие-то серьезные финансовые вопросы, но окончательных решений пока лучше не принимать. В ближайшее время вы получите информацию, которая подскажет, какие сделки стоит заключить, а от каких лучше воздержаться.
Рыбы
Неплохой день. Правда, порой вы бываете недовольны, потому что рассчитывали на большее, но это быстро проходит. Хорошо заниматься делами, которые вдохновляют и увлекают вас, помогают выбросить из головы неприятные мысли. Вы по-новому взглянете на многие события прошлого, поговорив с человеком, который прежде не раз давал вам отличные советы. Это хороший день для домашних дел, покупки каких-то полезных вещей, например, мебели или бытовой техники. Вечером могут зайти в гости старые знакомые. Вы будете очень рады их видеть.