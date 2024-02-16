ГОРОСКОП НА 16 ФЕВРАЛЯ ⟩ Львам не стоит спешить в финансовых вопросах, а у Водолеев вероятны перемены в личной жизни

Весы

Вряд ли возникнут серьезные проблемы, но возможны задержки в делах. Будьте терпеливы и старайтесь не раздражаться, если не удается сразу получить то, что хочется. Лучше не спешить с решениями, которые касаются денег, имущества или бизнеса. Вы можете переоценить свои возможности, дать обещания, которые будет очень трудно сдержать. Во всем, что касается личных отношений, положитесь на интуицию. Тут ее подсказки безошибочны и своевременны. Именно благодаря им вы сможете найти общий язык с человеком, которого в последнее время не понимали.

Скорпион

Приятный день, хоть и не слишком плодотворный. Вряд ли удастся достичь головокружительных успехов, зато будет возможность пообщаться со старыми друзьями, восстановить отношения, которые раньше были для вас важны. Прояснятся какие-то неоднозначные ситуации прошлого, все поймут, почему вы действовали так, а не иначе. Не исключено, что вам предложат новую работу. Можно соглашаться без долгих раздумий, но нужно иметь в виду, что не все сразу получится хорошо. Придется многому научиться, прежде чем вы добьетесь первых успехов.

Стрелец