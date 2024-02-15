Тенденции меняются: стало известно, какие имена для новорожденных были самыми популярными в Эстонии в январе

Зарегистрировано 13 пар близнецов: четыре пары мальчиков, три пары девочек и шесть смешанных пар. В январе также была зарегистрирована одна тройня мальчиков. В Таллинне зарегистрировано 286 рождений, в Харьюмаа - 134, на Хийумаа - 9, в Ида-Вирумаа - 56, в Йыгевамаа - 17, в Ярвамаа - 13, в Ляэнемаа - 11, в Ляэне-Вирумаа - 25, в Пылвамаа - 5, в Пярнумаа - 74, в Рапламаа - 24, на Сааремаа - 23, в Тартумаа - 139, в Валгамаа - 11, в Вильяндимаа - 37 и 23 в Вырумаа.

В январе самыми популярными именами для девочек были Лаурен (8), Эмилия и София (6), а также Мира и Оливия (5). Самыми популярными именами мальчиков были Марк (9), Оливер, Оскар и Робин (6), а также Карл и Тимур Ромет (5).

В январе было заключено 231 брака, из них 13 - нотариусами, 4 - священнослужителями. Было зарегистрировано 208 развода. В январе прошлого года было заключено 270 браков и 182 развода.

В январе было зарегистрировано 1642 случая смерти по сравнению с 1639 на тот же период прошлого года.

Новые имена получили 204 человек, в том числе 59 имен, 117 фамилий и 28 имен и фамилий. 126 женщин и 78 мужчин изменили свои имена. В прошлом году в это же время новое имя получили 188 человек.