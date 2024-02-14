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ЗА СЧИТАНЫЕ МИНУТЫ ⟩ Из заведения известного эстонского бизнесмена было украдено 20 000 евро

Анналийза Кёсс
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Фото: Konstantin Sednev

Как утверждается, всего несколько дней назад из сейфа развлекательного заведения, принадлежащего Стену-Эрику Янтсону, за несколько минут было украдено 20 000 евро. Сам владелец ресторана не подтвердил информацию о случившемся, но ее подтвердила полиция.

В прошлую субботу Elu24 получил анонимную наводку о том, что в ночь на понедельник прошлой недели в ресторане Vaticani, принадлежащем ресторатору Стену-Эрику Янтсону, было совершено ограбление. По словам человека, который дал наводку, на месте присутствовали как сотрудники полиции и криминалисты. Предположительно, это был человек, который ранее работал в этом заведении.

Сейф был опустошен за считанные минуты

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