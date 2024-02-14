ГОРОСКОП НА 14 ФЕВРАЛЯ ⟩ Что нас ждет в День святого Валентина?

Близнецы

День, когда вам наверняка представится возможность порадовать себя и сделать приятные сюрпризы близким. Это благоприятный момент для любых встреч и переговоров, причем можно как обсуждать серьезные проблемы, так и вести легкие, ни к чему не обязывающие беседы. Можно делать покупки, особое внимание следует обратить на изящные вещи, предназначенные для личного использования.

Вы более обычного влюбчивы, легко увлекаетесь и производите неотразимое впечатление на представителей противоположного пола. Не следует играть чувствами других; будьте искренни с теми, кто вам дорог, и они ответят тем же. Погоня за новыми впечатлениями может обернуться неприятностями, если вы не будете осторожны.

Рак

Ракам не стоит взваливать на себя слишком много дел и браться за решение всех проблем, которые попадают в поле зрения – дайте себе возможность отдохнуть и восстановить силы, займитесь чем-то приятным. Высокая чувствительность к гармонии звуков позволит получить удовольствие от посещения концерта классической музыки; не менее приятное впечатление оставит и опера.

В общении с близкими будьте спокойны и в меру сдержаны. Не нужно идти на поводу у эмоций, но и сохранять внешнее хладнокровие, когда вас что-то беспокоит всерьез, нет необходимости. Естественность поведения – непременное условие успеха в любой компании. Произвести благоприятное впечатление на новых знакомых вам поможет также природное чувство такта.

Лев