Хороший день для общения и отдыха, запланированных и импровизированных развлечений. Самое время забыть о старых обидах и постараться наладить отношения с людьми, которые вам дороги. Могут напомнить о себе давние знакомые, порадуют знаками внимания особы, о которых вы вспоминаете с нежностью. Не следует придавать большого значения романтическим признаниям – люди щедры на них, но не всегда серьезны, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 14 ФЕВРАЛЯ ⟩ Что нас ждет в День святого Валентина?
Этот день характеризуется ростом жизненного потенциала, творческим подъемом, возможностью найти неожиданное решение привычных проблем. Не следует ждать легких успехов во всем, но наиболее важные цели могут быть достигнуты без больших усилий при условии правильного использования имеющихся ресурсов.
Овен
Возможны разногласия с друзьями, споры из-за пустяков. Постарайтесь быть снисходительными к чужим слабостями, но и от себя не требуйте слишком многого – этот день можно провести весьма приятно, если на время забыть о тех проблемах, решить которые немедленно невозможно. Вы будете душой любой компании, но поступите мудро, если не станете давать любимому человеку поводов для ревности.
Не скрывайте свои чувства, будьте искренни с окружающими. Очень опасно говорить близким то, что они, по вашему мнению, желают услышать, или брать на себя обязательства, выполнить которые вы пока не готовы. Приятным будет общение с детьми, порадуют встречи со старшими родственниками.
Телец
День будет удачным, продуктивным и интересным. Ваша задача – не принимать близко к сердцу мелкие недоразумения и не сходить с избранного пути. Решения, принятые самостоятельно, будут удачными. Воплощение в жизнь смелых идей, которые посетят вас сегодня, - всего лишь вопрос времени; результат же превзойдет ваши ожидания. Возможны приятные подарки.
Порадуют знаки внимания со стороны старых и новых знакомых; у вас не будет причин жаловаться на одиночество. Отношения с любимым человеком идут на лад, но вы не должны форсировать события, проявлять излишнюю инициативу – проследите за тем, как развивается ситуация, обдумайте создавшееся положение.
Близнецы
День, когда вам наверняка представится возможность порадовать себя и сделать приятные сюрпризы близким. Это благоприятный момент для любых встреч и переговоров, причем можно как обсуждать серьезные проблемы, так и вести легкие, ни к чему не обязывающие беседы. Можно делать покупки, особое внимание следует обратить на изящные вещи, предназначенные для личного использования.
Вы более обычного влюбчивы, легко увлекаетесь и производите неотразимое впечатление на представителей противоположного пола. Не следует играть чувствами других; будьте искренни с теми, кто вам дорог, и они ответят тем же. Погоня за новыми впечатлениями может обернуться неприятностями, если вы не будете осторожны.
Рак
Ракам не стоит взваливать на себя слишком много дел и браться за решение всех проблем, которые попадают в поле зрения – дайте себе возможность отдохнуть и восстановить силы, займитесь чем-то приятным. Высокая чувствительность к гармонии звуков позволит получить удовольствие от посещения концерта классической музыки; не менее приятное впечатление оставит и опера.
В общении с близкими будьте спокойны и в меру сдержаны. Не нужно идти на поводу у эмоций, но и сохранять внешнее хладнокровие, когда вас что-то беспокоит всерьез, нет необходимости. Естественность поведения – непременное условие успеха в любой компании. Произвести благоприятное впечатление на новых знакомых вам поможет также природное чувство такта.
Лев
Львам стоит рассчитывать на себя: нет причин ждать, что кто-то захочет заняться решением всех ваших проблем. Сориентироваться в сложившейся ситуации поможет интуиция; именно благодаря ее подсказкам вы сможете избежать ошибок, даже если не будете располагать достаточной информацией. Недоброжелатели могут распространять неверные сведения о вас – постарайтесь их немедленно опровергнуть, чтобы сохранить свою репутацию.
В отношениях с родственниками воцарится гармония, если вы покажете, что готовы прислушаться к чужому мнению, пойти на уступки. Любимый человек не поскупится на знаки внимания и приятные признания, если будет уверен, что вы встретите их благосклонно.
Дева
Этот день подходит для решительных действий, воплощения в жизнь давних идей. Строя планы на будущее, будьте реалистичны: ваши ожидания велики, а возможности, увы, ограничены. Массу удовольствия доставит представителям знака общение с друзьями, приятными будут известия, полученные от дальних родственников. У некоторых Дев появится повод для большого праздника в кругу семьи.
Вы можете рассчитывать на поддержку друзей, нет причин сомневаться и в чувствах любимого человека. Уверенность в себе и высокий жизненный потенциал обещают вам успех даже в сложных жизненных обстоятельствах. Не теряйте оптимизма – скоро будет одержана весьма важная победа.
Весы
Весам предстоит решить несколько непростых задач, но испытания, выпавшие на долю представителей этого знака, никак не назовешь непосильными. Секрет в том, чтобы вовремя отказаться от неудачно избранной тактики, воспользовавшись советом знающих и опытных людей. Вам пойдет на пользу общение с представителями старшего поколения, а также друзьями, имеющими богатый жизненный опыт.
Любимый человек найдет возможность порадовать вас, выразить свои чувства; однако, если вы поскупитесь на приятные признания, отношения могут испортиться. Игнорируйте любую непроверенную информацию: велика вероятность, что недоброжелатели специально вводят вас в заблуждение, распуская сплетни.
Скорпион
Скорпионам стоит отдохнуть и восстановить силы – в последние дни у них было не слишком много возможностей сделать это. Порадуйте себя встречей со старыми друзьями, не отказывайтесь от посещения увеселительных заведений. Вы общительны и легко идете на контакт, что создает благоприятные условия для новых знакомств; однако будьте разборчивы – есть шанс увлечься не слишком приятной особой.
Осторожность в поездках и аккуратность при расчетах и оформлении документов избавят вас от многих неприятных минут. Откровенная беседа со старшими родственниками поможет получить ценный совет, последовав которому, вы сможете избежать серьезных проблем в ближайшем будущем.
Стрелец
Творческий потенциал Стрельцов очень высок, да и жизненной энергии представителям этого знака не занимать, поэтому увлекательные и по-своему опасные приключения не заставят себя ждать. Старайтесь избегать необдуманных поступков; есть риск связать себя обязательствами, выполнить которые будет очень непросто. Вы будете наслаждаться вниманием представителей противоположного пола, но всерьез заинтересуетесь именно той особой, которая будет наименее склонна к общению.
Постарайтесь внести в свою жизнь некоторое разнообразие, займитесь делами, которые долгое время откладывали. Наступил подходящий момент для того, чтобы расширить кругозор, получить новые знания, которое пригодятся вам в ближайшее время.
Козерог
События дня вас порадуют, сюрпризы будут приятными. Будьте готовы внести некоторые изменения в свои планы, отказаться от сложившихся привычек – жалеть об этом наверняка не придется. Возможно появление интереса к людям, на которых вы раньше не обращали внимания, или возрождение романтических чувств, которые казались оставшимися в далеком прошлом.
Вам полезен активный отдых; прогулки на свежем воздухе помогут не только взбодриться, но и привести в порядок мысли и чувства. Это подходящий день для творческой деятельности, научной и исследовательской работы. Можно также нанести визит родственникам – общение будет приятным всем.
Водолей
Не стоит ожидать немедленного исполнения всех желаний: чем скромнее ваши ожидания, тем больше приятных сюрпризов принесет день. Воспользуйтесь возможностью порадовать знаками внимания тех, кто вам дорог, рассказать о своих чувствах любимому человеку. Нежелательны проявления легкомыслия, слишком резкие иронические замечания, капризы. Негативно повлиять на развитие романтических отношений может ревность.
Старшие родственники чрезмерно заботливы, и вам придется приложить некоторые усилия, чтобы отстоять свою независимость. Сопротивляясь внешнему влиянию, не будьте агрессивны – конфликты и ссоры вам сегодня совершенно не нужны.
Рыбы
Рыбы настроены куда решительнее, чем обычно, и порой слишком эгоистичны в своих поступках. Не стоит потакать ни своим, ни чужим капризам – это может усугубить уже существующие проблемы и привести к серьезным отношениям в ближайшем будущем. Сейчас вы можете позволить себе тратить деньги на невинные развлечения и милые мелочи; здравый смысл вам не изменит и значительного ухудшения финансового положения можно не опасаться.
Сильнейшее стремление к новым впечатлениям может толкнуть вас на опрометчивые поступки. Старайтесь не ранить тех, кто вам дорог: велика вероятность, что ваша жестокость обернется против вас. Сейчас возможно мирное решение всех вопросов, и именно к этому нужно стремиться.