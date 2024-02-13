Тартуский уездный суд вынес решение по делу о сексуальном насилие отца над дочерью

Утром седьмого февраля Тартуский уездный суд приговорил 37-летнего Вяйно Валли к восьми годам тюремного заключения, признав его виновным в неоднократном сексуальном насилии над собственной несовершеннолетней дочерью в период за 2022-2023 год.

Пресс-секретарь Тартуского уездного суда Сийм Саавик комментирует, что суд приговорил Валли к 12 годам лишения свободы, но, поскольку дело рассматривалось в упрощенном порядке, приговор был сокращен на 1/3, и в качестве окончательного приговора мужчина был приговорен к восьми годам лишения свободы. В пользу потерпевшей стороны взыскана компенсация нематериального ущерба в размере 6000 евро.