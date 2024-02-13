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Тартуский уездный суд вынес решение по делу о сексуальном насилие отца над дочерью

Кетлин Крузе
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Тартуский уездный суд.
Тартуский уездный суд. Фото: Elmo Riig

На прошлой неделе Вяйно Валли, неоднократно подвергавший сексуальному насилию собственного ребенка, был приговорен к восьми годам тюремного заключения, пишет Elu24. 

Утром седьмого февраля Тартуский уездный суд приговорил 37-летнего Вяйно Валли к восьми годам тюремного заключения, признав его виновным в неоднократном сексуальном насилии над собственной несовершеннолетней дочерью в период за 2022-2023 год.  

Пресс-секретарь Тартуского уездного суда Сийм Саавик комментирует, что суд приговорил Валли к 12 годам лишения свободы, но, поскольку дело рассматривалось в упрощенном порядке, приговор был сокращен на 1/3, и в качестве окончательного приговора мужчина был приговорен к восьми годам лишения свободы. В пользу потерпевшей стороны взыскана компенсация нематериального ущерба в размере 6000 евро.

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