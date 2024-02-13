На прошлой неделе Вяйно Валли, неоднократно подвергавший сексуальному насилию собственного ребенка, был приговорен к восьми годам тюремного заключения, пишет Elu24.
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Тартуский уездный суд вынес решение по делу о сексуальном насилие отца над дочерью
Утром седьмого февраля Тартуский уездный суд приговорил 37-летнего Вяйно Валли к восьми годам тюремного заключения, признав его виновным в неоднократном сексуальном насилии над собственной несовершеннолетней дочерью в период за 2022-2023 год.