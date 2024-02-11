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Спектакль с Чулпан Хаматовой снят с репертуара: в чем дело?

Limon.ee
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Чулпан Хаматова.
Чулпан Хаматова. Фото: Rick Gold/capital Pictures

В 2022 году Чулпан Хаматова переехала жить в Латвию, где стала служить в местном Новом Рижском театре. Однако теперь стало известно, что спектакль с ней в главной роли снят из репертуара. Его нет ни в феврале, ни в марте, ни в следующих месяцах.

Причина отмены спектаклей - низкие продажи. Несмотря на звездное имя, зрители не спешили приобретать билеты. Поэтому и было принято решение снять как минимум на ближайшее время постановку из репертура.

Сообщается также, что ближайшие спектакли у Хаматовой - только в сентябре. Именно на осень назначены ее гастроли в Испанию. До этого времени она, возможно, не будет выходить на сцену, если не найдет театр, где ей найдут подходящую роль.

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