Спектакль с Чулпан Хаматовой снят с репертуара: в чем дело?

В 2022 году Чулпан Хаматова переехала жить в Латвию, где стала служить в местном Новом Рижском театре. Однако теперь стало известно, что спектакль с ней в главной роли снят из репертуара. Его нет ни в феврале, ни в марте, ни в следующих месяцах.