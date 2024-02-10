ПРЯМО СЕЙЧАС ⟩ Смотрите, как встречают год Дракона в квартале Ротерманни

Сегодня, 10 февраля, начиная с 17:00 на главной площади квартала Ротерманни проходит встреча наступающего года Дракона по китайскому календарю. Зрителей ждет зрелищное шоу с участием как местных, так и пекинских артистов, специально приехавших в Эстонию на новогодний праздник.