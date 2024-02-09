ОСТАЛИСЬ СЧИТАНЫЕ ЧАСЫ ⟩ Как встретить год Дракона, чтобы привлечь деньги и удачу: советы астролога Ольги Кирну

Жители Китая в ночь на 10 февраля встретят Новый год по лунному календарю. Он пройдет под покровительством Зеленого Деревянного Дракона и завершится 28 января 2025 года. Проживающая в Виймси астролог и консультант по феншуй Ольга Кирну уже 13 лет практикует китайскую астрологию. В студии Limon LIVE она провела ритуал, который сама ежегодно практикует.

Ольга Кирну в студии Limon LIVE демонстрирует Бога Богатства. Фото: Konstantin Sednev

Специалист по китайской астрологии Кирну рассказала, как встретить год дракона так, чтобы изобилие и процветание было в жизни человека на протяжении года. Астролог накрыла в студии Limon LIVE богатый стол и показала, как провести ритуал подношения Богу богатства – почитаемого в Китае божества. Если в канун нового года встретить божество достойно, то, по словам Ольги Кирну, вас ждет процветание на год вперед.

«Я сама очень люблю этот ритуал. Уверена, что он работает и приносит мне дополнительные блага в жизни. Мои клиенты тоже уже полюбили этот ритуал», – говорит астролог.

Все ингредиенты и четкое руководство к действию вы увидите в нашем выпуске. «Когда зрители увидят этот стол, они подумают, как много всего надо, – сразу предупреждает Ольга Кирну. – На самом деле не все с этим справятся. Все зависит от того, насколько вы решили стать успешными и процветающим в наступающем году».

Ритуал по привлечению богатства и благополучия в студии Limon LIVE. Фото: Konstantin Sednev