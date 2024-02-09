Специалист по китайской астрологии Ольга Кирну рассказала и показала в студии Limon LIVE ритуал, который надо провести в канун наступления года Дракона. Этот момент произойдёт в ночь с 9 на 10 февраля, поэтому действовать нужно незамедлительно!
ОСТАЛИСЬ СЧИТАНЫЕ ЧАСЫ ⟩ Как встретить год Дракона, чтобы привлечь деньги и удачу: советы астролога Ольги Кирну
Жители Китая в ночь на 10 февраля встретят Новый год по лунному календарю. Он пройдет под покровительством Зеленого Деревянного Дракона и завершится 28 января 2025 года. Проживающая в Виймси астролог и консультант по феншуй Ольга Кирну уже 13 лет практикует китайскую астрологию. В студии Limon LIVE она провела ритуал, который сама ежегодно практикует.
Специалист по китайской астрологии Кирну рассказала, как встретить год дракона так, чтобы изобилие и процветание было в жизни человека на протяжении года. Астролог накрыла в студии Limon LIVE богатый стол и показала, как провести ритуал подношения Богу богатства – почитаемого в Китае божества. Если в канун нового года встретить божество достойно, то, по словам Ольги Кирну, вас ждет процветание на год вперед.
«Я сама очень люблю этот ритуал. Уверена, что он работает и приносит мне дополнительные блага в жизни. Мои клиенты тоже уже полюбили этот ритуал», – говорит астролог.
Все ингредиенты и четкое руководство к действию вы увидите в нашем выпуске. «Когда зрители увидят этот стол, они подумают, как много всего надо, – сразу предупреждает Ольга Кирну. – На самом деле не все с этим справятся. Все зависит от того, насколько вы решили стать успешными и процветающим в наступающем году».
Также Ольга Кирну рассказала, что ждет всех нас в год Деревянного дракона и почему китайский новый год полезно отмечать и жителям Эстонии. Специалист по китайской астрологии предупреждает, что мы входим в новый, очень важный период.
«Двадцать лет мы жили в системе Земли. У нас процветала недвижимость, банковское дело. Люди очень много потребляли. Накопительство было, а теперь меняется формат, мы входим в стихию Огня», – говорит Ольга Курну.
Астролог предупреждает, что очень скоро мы сами увидим большие перемены. Успешными теперь будут становиться новаторы.
«Шевелитесь! В 2024 году надо быть революционерами, начинайте что-то делать по-другому, по-новому. Не живите по накатанному сценарию. Бросайте себе вызов», – говорит Ольга Кирну.
Астролог также предупреждает, что простым год Дракона точно не будет. Будет много конфликтов, но грядут и позитивные изменения, особенно для женщин средних лет.
«На ближайшие двадцать лет они займут лидерскую позицию, – говорит Кирну. – До этого 20 лет лидером был молодой человек до тридцати лет. Многие молодые ребята поэтому становилась миллионерами. Теперь лидером будет женщина средних лет. И скоро мы начнем наблюдать это и в политике, и в повседневной жизни!»
Скорее смотрите свежий выпуск Limon LIVE, ведь до наступления года Дракона остались считанные часы!
Изображение Бога Богатства и бутафорские китайские купюры вы можете найти ЗДЕСЬ и распечатать себе для ритуала.