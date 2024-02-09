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«Это издевательство!»: мужчине не понравилось поведение водителя автобуса LuxEkspress рейса Таллинн – Рига

Хевели Туйск
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Автобус компании Lux Express.
Автобус компании Lux Express. Фото: Taavi Sepp

В четверг утром Тарво собирался отправиться в Ригу вместе с компанией друзей, когда на таллиннском автокзале обнаружил неприятный сюрприз –он забыл удостоверение личности его дочери и, поэтому водитель автобуса не допустил их в салон автобуса, хотя у других документы не спросили. Lux Express: водитель автобуса проверил у всех документы.

В четверг днем Тарво написал в Facebook, что хочет отправиться с небольшой компанией друзей в Ригу на баскетбол автобусом компании LuxExpress, который отходит с Таллиннского автовокзала в 10 утра. «Нас было шестеро, трое детей и трое взрослых. Я был с дочерью», – говорит Тарво.

По дороге к автобусу нам пришлось столкнуться с печальным фактом: мы забыли документ нашей дочери. «У меня был ее студенческий билет и фотография паспорта, но они не подошли», – говорит Тарво.

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