«Это издевательство!»: мужчине не понравилось поведение водителя автобуса LuxEkspress рейса Таллинн – Рига

В четверг утром Тарво собирался отправиться в Ригу вместе с компанией друзей, когда на таллиннском автокзале обнаружил неприятный сюрприз –он забыл удостоверение личности его дочери и, поэтому водитель автобуса не допустил их в салон автобуса, хотя у других документы не спросили. Lux Express: водитель автобуса проверил у всех документы.