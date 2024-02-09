«Это издевательство!»: мужчине не понравилось поведение водителя автобуса LuxEkspress рейса Таллинн – Рига

В четверг утром Тарво собирался отправиться в Ригу вместе с компанией друзей, когда на таллиннском автокзале обнаружил неприятный сюрприз –он забыл удостоверение личности его дочери и, поэтому водитель автобуса не допустил их в салон автобуса, хотя у других документы не спросили. Lux Express: водитель автобуса проверил у всех документы.
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В четверг днем Тарво написал в Facebook, что хочет отправиться с небольшой компанией друзей в Ригу на баскетбол автобусом компании LuxExpress, который отходит с Таллиннского автовокзала в 10 утра. «Нас было шестеро, трое детей и трое взрослых. Я был с дочерью», – говорит Тарво.