День плодотворной работы, оправданных усилий и заслуженных побед. Можно добиться справедливого решения важных вопросов имущественного и финансового характера, упрочить свои профессиональные позиции. Хорошо пройдут переговоры и деловые встречи, в особенности – назначенные на первую половину дня. В преодолении рабочих трудностей можно рассчитывать на помощь руководства и опытных коллег, а в случае противостояния с недоброжелателями – на поддержку единомышленников, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 9 ФЕВРАЛЯ ⟩ Отличный день для встречи с родственниками у Тельцов, непростой – для финансовых достижений у Весов
Гармонично развиваются семейные отношения, можно обсуждать с родственниками актуальные и важные вопросы, строить планы на будущее. Между близкими людьми воцаряется взаимопонимание, не остается места намекам, недомолвкам и спорам. Отношения влюбленных могут значительно улучшиться. Праздники в кругу друзей пройдут хорошо и запомнятся надолго.
Овен
Жизненный тонус Овнов очень высок, а потому у представителей данного знака будет достаточно душевных и физических сил и для работы, и для развлечений, и для решения личных проблем. Ваша задача – избегать суеты и путаницы, не совершать необдуманных поступков, если есть возможность как следует обдумать сложившуюся ситуацию. В деловых отношениях вам сослужат хорошую службу ответственность, верность данному слову и лояльность к подчиненным.
Сфера личных контактов и привязанностей также находится под влиянием позитивных тенденций, возможен прогресс в важных для вас делах. Быстро решить накопившиеся проблемы позволит своевременно полученная информация.
Телец
День удачный, легкий и приятный. В наибольшей степени позитивные тенденции сильны в сфере семейных отношений. Встречи с родственниками будут дарить радость и хорошее настроение; очень благотворное влияние на вас окажет общение с детьми. Влюбленные преисполнены благих намерений, но склонны действовать излишне решительно; проявляйте инициативу в разумных пределах и не гонитесь за острыми ощущениями.
На работе ситуация стабильна, появляется возможность достичь давно поставленных целей, воплотить в жизнь удачные идеи, посетившие вас несколько дней назад. Вам полезны активный отдых и занятия спортом, физический труд на свежем воздухе не покажется утомительным.
Близнецы
Несколько испортить впечатление от этого приятного дня может необходимость участвовать в мероприятиях, которые вам не по душе. Воздержитесь от посещения сомнительных увеселительных заведений, будьте осторожнее в общении с малознакомыми людьми. Сегодня вы удивительным образом притягиваете к себе особ, которым доставляет огромное удовольствие манипулировать другими, играть на чужих слабостях; согласитесь, это не слишком приятная компания.
Вы можете рассчитывать на поддержку родственников и друзей; объединение усилий для решения общих проблем принесет хороший результат. Влюбленных порадуют приятные сюрпризы.
Рак
День принесет приятные переживания и радостные моменты. В жизни влюбленных произойдут долгожданные перемены к лучшему, у одиноких Раков появится возможность завязать перспективные знакомства, расширить свой круг общения. Достаточно намекнуть симпатичному вам человеку о своем интересе, и его ответные шаги не заставят себя ждать. Семейные отношения также вполне гармоничны, а благодаря высокому жизненному потенциалу вы не будете страдать от недостатка энергии и оптимизма.
С профессиональной точки зрения перспективы также очень хороши. Этот день обещает вам весьма легкие трудовые победы, а также увеличение доходов, получение награды за ранее приложенные усилия.
Лев
В целом день складывается неплохо, но вы склонны излишне остро реагировать на любые трудности и критику, что и может стать причиной проблем. Не ждите от окружающих безусловного одобрения каждого своего поступка, абсолютной поддержки. Будьте готовы обосновать свою позицию в беседе с коллегами, друзьями, любимым человеком. Если причины ваших поступков будут истолкованы ложно, гармония даже в самых прочных и доверительных отношениях будет нарушена.
Легче всего поладить с родственниками: именно они готовы проявить понимание и участие, отнестись снисходительно к допущенным вами промахам. Профессиональных проблем не возникнет, творческая работа принесет моральное удовлетворение.
Дева
Гармоничный день, который характеризуется усилением позитивных тенденций, появлением новых интересов, возможностей и целей. Улучшается ситуация на работе, можно обсудить важные вопросы с руководством, договориться о сотрудничестве с новыми партнерами, заручиться поддержкой влиятельных особ. Финансовая картина благоприятна, вы мудро распоряжаетесь деньгами.
Хорошо складывается общение с близкими, не разочаруют поступки любимого человека. Жизненный потенциал высок, у вас будет достаточно сил для работы и отдыха, реализации разнообразных замыслов. Романтическое знакомство перерастет в серьезные отношения, если вы этого захотите.
Весы
У тех, чьи интересы сосредоточены на работе, карьере и достижении финансового благополучия, день будет непростым. Могут возникнуть трудности, на первый взгляд кажущиеся непреодолимыми, неожиданные проблемы помешают реализации хорошо обдуманных проектов. Однако помощь придет вовремя, и вам удастся найти наилучший выход из сложившейся ситуации.
Значительно лучше обстоят дела в сфере личных отношений и интересов. У вас появится возможность наилучшим образом проявить себя, применить свои таланты и способности. При решении семейных проблем прислушивайтесь к интуиции – ее подсказки помогут найти верный путь.
Скорпион
День насыщенный и интересный, полный событий. У вас будет не слишком много времени на отдых, поэтому к вечеру возможно ощущение переутомления, не исключены бессонница и головные боли. Справиться с ситуацией поможет заранее составленный план действий, которого следует придерживаться. Старайтесь не опаздывать на встречи, проявлять максимальную аккуратность при расчетах и оформлении документов; разнообразные задержки, даже вызванные объективными причинами, могут вывести вас из равновесия, а в этом случае и окружающим придется туго.
Очень ценна поддержка единомышленников и близких людей, и она обязательно будет получена, если вы откровенно расскажете о своих проблемах. Не отстраняйтесь от семейных дел – благодаря вашему участию они будут завершены быстро и ко всеобщему удовлетворению.
Стрелец
День пройдет хорошо, вам не придется ни жалеть о совершенных поступках, ни страдать из-за ошибок, допущенных окружающими. Старайтесь здраво оценивать открывающиеся возможности: ваш оптимизм безграничен и порой мешает правильно оценить как сложившуюся ситуацию, так и возможные варианты ее развития. Благоприятна финансовая картина, появится шанс сделать выгодные покупки или удачные инвестиции.
Деловое общение не вызовет трудностей, переговоры с проверенными партнерами пойдут хорошо, могут появиться новые союзники, чья поддержка будет очень ценной. В личных отношениях ситуация также складывается вполне благоприятная, но многое зависит от того, проявите ли вы вовремя инициативу.
Козерог
Возможны профессиональные трудности. Проблемы, возникшие в недавнем прошлом, становятся более серьезными, и сейчас для их решения необходимо предпринять активные действия. Не пренебрегайте помощью, которую будут предлагать окружающие, в том числе – и весьма влиятельные особы. Возможно заключение сделок, которые в отдаленном будущем принесут прибыль, и достижение договоренностей, благодаря которым вы сможете сменить работу на лучшую.
Это хороший день для отдыха вместе с членами семьи, друзьями. Вы будете комфортно чувствовать себя в любой компании, не останетесь в стороне от общего веселья. Романтические увлечения зарождаются легко, но вряд ли приведут к серьезным отношениям.
Водолей
Внимательнее следите за своими вещами, будьте аккуратны, если имеете дело со сложной техникой – велика вероятность поломок и потерь, порчи имущества. В остальном же тенденции благоприятны. Возможно улучшение финансового положения, появление новых источников дохода. Поездка, задумывавшаяся исключительно как развлекательная, откроет перед вами интересные профессиональные перспективы, даст шанс найти работу, в полной мере соответствующую вашим запросам и позволяющую раскрыть свои таланты.
Хорошо складываются отношения с помощниками и союзниками, вы легко находите общий язык с людьми, с которыми связаны общим делом. Влюбленные смогут преодолеть разногласия, возникшие в недавнем прошлом.
Рыбы
Хороший день, полный событий, которые порадуют вас и оставят приятные воспоминания. Налаживаются отношения с родственниками и любимым человеком, появляется возможность изменить к лучшему свою личную жизнь, реализовать давно составленные планы, приблизиться к достижению поставленной цели. Возможны значительные денежные поступления и дорогие подарки. Напомнят о себе старые знакомые, чему вы будете очень рады.
Этот день подходит для решения финансовых и имущественных вопросов. С профессиональными проблемами вы справитесь легко благодаря обширным знаниям и накопленному опыту. Появляется шанс восстановить старые деловые связи – теперь уже на ваших условиях.