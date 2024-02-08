ФОТО ⟩ Pakendikeskus высмеял гневный пост Койт Тооме на тему ограничения скорости в столице

«Койт, у нас нет ограничения скорости», – рекламирует Pakendikeskus тележку, которую можно взять в аренду. «ВУ нас вы можете приобрести товар с той скорость, с какой пожелаете сами. У нас есть сотни выгодных предложений. Хотите купить за тридцать или за сорок? Дайте жару! Хотите сразу забрать товар домой и прокатиться на нашей тележке? Пожалуйста!" – шутят они, ссылаясь на пост Койт Тооме, опубликованное им несколько дней назад.

К слову, музыкант выразил недовольство по поводу регулированием дорожного движения в Таллинне и снижением скоростного режима. «Наши машины с годами становятся все лучше и лучше, но скорости то и дело только оограничивают», – пожаловался Тооме в Instagram и Facebook.

«Что за чертовы люди там работают?» – выражает свое недовольствие Койт. «Я действительно хочу знать? Я думал об этом десятилетиями, но кто-то все равно прикладывает чертовски много усилий, чтобы сделать жизнь водителей в Таллинне как можно более несчастной».

«Каждые полгода я снова задаюсь вопросом, кто, черт возьми, несет ответственность за этот беспорядок. Нам всем приходиться садиться за руль и ездить в условиях нашего климата. У меня один ребенок в школе, другой в детском саду + репетиции и тренировки, на которые всех детей приходится возить каждую неделю. Я хочу увидеть того умника, который советует ездить на f*****g автобусе, троллейбусе или пешком...».

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