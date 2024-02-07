Звезда Болливуда Пунам Панди в конце концов извинились за содеянное и объяснила мотив своего неожиданного поступка, пишет Focus.
ФОТО ⟩ Известная актриса инсценировала свою смерть: ей все простили, когда узнали правду
Известная индийская актриса и модель Болливуда Пунам Панди оказалась в эпицентре скандала после того, как на ее странице в Instagram появилось сообщение, что она умерла от рака шейки матки.
«Сегодняшнее утро тяжелое. С глубокой скорбью сообщаем, что мы потеряли нашу любимую Пунам от рака шейки матки. Каждый человек, который когда-либо контактировал с ней, чувствовал любовь и доброту. В это скорбное время просим оставить нас наедине, чтобы вспоминать ее с теплотой за все, что мы пережили вместе», – говорилось в посте.
Эта новость вызвала шок и сочувствие со стороны фанатов и коллег Панди. Однако вскоре выяснилось, что это сообщение было полностью вымышленным.
В воскресенье четвертого февраля, Панди опубликовала видео, в котором заявила, что жива и здорова. Актриса объяснила, что фейковая новость о ее смерти была создана, чтобы привлечь внимание к проблеме рака шейки матки в Индии.
«Я жива. Я не умерла от рака шейки матки. Но, к сожалению, эта болезнь унесла жизни сотен и тысяч других женщин», – заявила она.
Общественность резко осудила такой поступок звезды. Многие считают недопустимым шутить на подобные темы ради рекламы. Особое возмущение вызвало то, что фанаты действительно переживали и начали ее оплакивать.
Сама Панди, а также маркетинговые компании, организовавшие эту акцию, в конце концов извинились за содеянное. Впрочем, репутация актрисы серьезно пострадала.
«Мы хотели бы попросить прощения – особенно перед теми, кто сам с этим столкнулся или переживал такой опыт с близким человеком», – сказано в официальном заявлении.
Однако многие потеряли доверие к Панди и не будут воспринимать следующие ее попытки привлечь внимание к проблемам со здоровьем.
«Это буквально превратилось в шутку для тех, кто пережил рак. Отвратительно»
«В следующий раз люди не будут воспринимать вас серьезно, вы просто разрушили весь ваш авторитет»
«Позорный поступок ради дешевой рекламы. В любом случае, RIP заранее»
Однако многие подписчики благодарят ее за привлечение внимания к серьезной проблеме.
«Если этот поступок поможет спасти хотя бы одну жизнь, то оно того стоило», — написал в комментариях один из подписчиков.