ФОТО ⟩ Известная актриса инсценировала свою смерть: ей все простили, когда узнали правду

Известная индийская актриса и модель Болливуда Пунам Панди оказалась в эпицентре скандала после того, как на ее странице в Instagram появилось сообщение, что она умерла от рака шейки матки.

«Сегодняшнее утро тяжелое. С глубокой скорбью сообщаем, что мы потеряли нашу любимую Пунам от рака шейки матки. Каждый человек, который когда-либо контактировал с ней, чувствовал любовь и доброту. В это скорбное время просим оставить нас наедине, чтобы вспоминать ее с теплотой за все, что мы пережили вместе», – говорилось в посте.

Эта новость вызвала шок и сочувствие со стороны фанатов и коллег Панди. Однако вскоре выяснилось, что это сообщение было полностью вымышленным.

В воскресенье четвертого февраля, Панди опубликовала видео, в котором заявила, что жива и здорова. Актриса объяснила, что фейковая новость о ее смерти была создана, чтобы привлечь внимание к проблеме рака шейки матки в Индии.

«Я жива. Я не умерла от рака шейки матки. Но, к сожалению, эта болезнь унесла жизни сотен и тысяч других женщин», – заявила она.