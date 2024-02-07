MjProduction анонсировал приезд российской исполнительницы хитов «Покинула чат!», «Краш» и «Мне пох» в Эстонию. Певица должна выступить в Таллинне 29 марта. Но как это возможно, учитывая, что в 2022 году концерт Клавы Коки в эстонской столице был отменен из-за поддержки артисткой российской агрессии в Украине?
«МНЕ ПОХ» ⟩ Клава Кока в Таллинне? Концерт российской суперзвезды наделал много шума
Концерт Клавы Коки в Таллинне заявлен на 29 марта. Стоимость билетов на данный момент начинается с сорока евро, билеты по 35 евро разлетелись в первые дни продажи. В социальных сетях мелькает реклама концерта и розыгрыш на вип-столики в клуб, где будет выступать певица.
В то же время в нашу редакцию стали поступать вопросы читателей: как может российская звезда, дающая концерты в России, мелькающая там на новогодних огоньках государственного телевидения, ехать в Эстонию? К тому же, весной 2022 года концерт Клавы Коки в таллиннском клубе Cathouse был отменен. Владелец Cathouse тогда объяснил это тем, что мероприятие не состоится именно потому, что артистка поддерживает нападение России на Украину.
Как же теперь Клава Кока приедет в Эстонию и что изменилось за два года?
В Министерстве внутренних дел (МВД) нам подтвердили, что поддерживающих российскую агрессию в Эстонию не пускают. Поскольку недавно мы делали запрос в министерство о приезде в Эстонию артиста из Беларуси Тимы Белорусских, ответ был аналогичным.
«Мы повторяем то, что говорили ранее: организаторы концертов не должны приглашать в Эстонию артистов, выступающих с прокремлевскими тезисами, так как им запрещено здесь выступать. Российские и белорусские деятели культуры, желающие выступить в Эстонии, на сегодняшний день не могут получить эстонскую визу», – прокомментировал пресс-секретарь МВД Эстонии Вейко Песур.
Если у российских артистов есть виза другой страны ЕС, они могут въехать в Эстонию через внутренние границы, но Министерство внутренних дел оставляет за собой право запретить въезд по соображениям охраны общественного порядка или национальной безопасности даже тем иностранцам, которые получили шенгенскую краткосрочную визу от другого государства-члена ЕС.
Также МВД Эстонии отметило, что за более подробной информацией о концертах и приезжих артистах стоит обращаться в Министерство культуры Эстонии, куда мы тоже отправили запрос, но ответ пока не получили. Опубликуем комментарий при первой возможности.
Пресс-секретарь МВД Эстонии Вейко Песур также поделился с нами ссылкой, по которой можно проверить, запрещен ли в Эстонию въезд того или иного человека, введя его настоящее имя и дату рождения (смотрите ЗДЕСЬ). К слову, ввод данных Клавдии Высоковой – настоящее имя 25 летней певицы Клавы Коки – никакого запрета не выдает.
Организатор концерта Клавы Коки в Таллинне, владелец MJClub Юри Метс, подтверждает, что певица действительно в марте приедет в Эстонию. В Таллинн Клава Кока приедет из Германии и въедет в страну по действующей шенгенской визе.
«Клава Кока выступит в нескольких клубах в Германии, а потом действительно заедет к нам на денек, чтобы порадовать своими хитами», – прокомментировал приезд в Эстонию Клавы Коки Юри Метс. Он также отметил, что помимо анонсированных весенних концертов в Германии, Клава Кока уже там выступала, например, в 2023 году.
Таллиннский организатор отмечает, что понимает беспокойство людей, ведь и в соцсетях, и в СМИ распространяется много противоречивой информации.
«Чтобы нас не стали в чем-то обвинять, сразу отмечу, что Клава Кока имеет все необходимые документы и шенгенскую визу, которую, к слову, она получила недавно», – объясняет Юри Метс.
Что касается этической стороны вопроса – насколько уместно выступление в Эстонии российской суперзвезды во время, когда Россия ведет кровопролитную войну в Украине – у Метса тоже есть своя позиция.
«Я всегда говорил, что мы за мирное небо во всем мире, не вижу проблемы в том, если выступит артист на русском, который не пропагандирует в своем творчестве войну или какую-либо идеологию, – говорит Метс. – В Эстонии проживает более 300 тысяч русскоговорящих, и я считаю, что концерты на русском языке тех артистов, которые не участвуют в каких-либо провокациях, можно проводить. Надо понимать, что в мире сложная ситуация, и если вокруг какого-то артиста наделать много шума, в итоге может получиться как с задержанием группы Би-2 в Таиланде».
Юри Метс отмечает, что вокруг Клавы Коки раздуто много слухов. Так, например, во многих прокремлевских концертах-митингах, а также концертах в аннексированном Крыму, где была заявлена Клава Кока, артистка в итоге так и не выступила, сославшись на болезнь. Впрочем, в интернете есть и видеодоказательство выступления Клавы Коки вместе с такими пропутинскими артистами как Григорий Лепс и Полина Гагарина на дне российского флага в Сыктывкаре в 2022 году.
«Попросил бы не раздувать шумихи вокруг таллиннского концерта – пусть музыка останется музыкой. Многое можно сказать по этому поводу, но не стоит, дабы потом не было неприятностей у артиста, – говорит Юри Метс. – Мы живем, к счастью, в мирной и свободной стране, и очень надеюсь, что это так и останется».