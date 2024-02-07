«МНЕ ПОХ» ⟩ Клава Кока в Таллинне? Концерт российской суперзвезды наделал много шума

Концерт Клавы Коки в Таллинне заявлен на 29 марта. Стоимость билетов на данный момент начинается с сорока евро, билеты по 35 евро разлетелись в первые дни продажи. В социальных сетях мелькает реклама концерта и розыгрыш на вип-столики в клуб, где будет выступать певица.

В то же время в нашу редакцию стали поступать вопросы читателей: как может российская звезда, дающая концерты в России, мелькающая там на новогодних огоньках государственного телевидения, ехать в Эстонию? К тому же, весной 2022 года концерт Клавы Коки в таллиннском клубе Cathouse был отменен. Владелец Cathouse тогда объяснил это тем, что мероприятие не состоится именно потому, что артистка поддерживает нападение России на Украину.

Как же теперь Клава Кока приедет в Эстонию и что изменилось за два года?

В Министерстве внутренних дел (МВД) нам подтвердили, что поддерживающих российскую агрессию в Эстонию не пускают. Поскольку недавно мы делали запрос в министерство о приезде в Эстонию артиста из Беларуси Тимы Белорусских, ответ был аналогичным.

«Мы повторяем то, что говорили ранее: организаторы концертов не должны приглашать в Эстонию артистов, выступающих с прокремлевскими тезисами, так как им запрещено здесь выступать. Российские и белорусские деятели культуры, желающие выступить в Эстонии, на сегодняшний день не могут получить эстонскую визу», – прокомментировал пресс-секретарь МВД Эстонии Вейко Песур.