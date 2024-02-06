Внезапно скончался актер сериалов «Моя прекрасная няня» и «Счастливы вместе»

Он умер в возрасте 61 года в Благовещенске. РосСМИ сообщают, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. У актера случился резкий приступ, который и забрал его жизнь.

Кроме того, известно, что Симонец родился в 1962 году в Благовещенске. В 1982 году он окончил Цирковое училище в Москве, в 1984 году - высшее театральное училище имени Щукина.