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Внезапно скончался актер сериалов «Моя прекрасная няня» и «Счастливы вместе»

Limon.ee
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Траурная свеча.
Траурная свеча. Фото: VisionalMedia / Shutterstock

Российский актер Александр Симонец, сыгравший в таких сериалах как «Моя прекрасная няня», «Счастливы вместе», «Глухарь», «Возвращение Мухтара» и других, внезапно скончался, пишет УНИАН

Он умер в возрасте 61 года в Благовещенске. РосСМИ сообщают, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. У актера случился резкий приступ, который и забрал его жизнь.

Коллеги артиста Амурского областного театра драмы говорят, что трагедия произошла сегодня, 6 февраля.

Кроме того, известно, что Симонец родился в 1962 году в Благовещенске. В 1982 году он окончил Цирковое училище в Москве, в 1984 году - высшее театральное училище имени Щукина.

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