Российский актер Александр Симонец, сыгравший в таких сериалах как «Моя прекрасная няня», «Счастливы вместе», «Глухарь», «Возвращение Мухтара» и других, внезапно скончался, пишет УНИАН.
Внезапно скончался актер сериалов «Моя прекрасная няня» и «Счастливы вместе»
Он умер в возрасте 61 года в Благовещенске. РосСМИ сообщают, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. У актера случился резкий приступ, который и забрал его жизнь.
Коллеги артиста Амурского областного театра драмы говорят, что трагедия произошла сегодня, 6 февраля.
Кроме того, известно, что Симонец родился в 1962 году в Благовещенске. В 1982 году он окончил Цирковое училище в Москве, в 1984 году - высшее театральное училище имени Щукина.