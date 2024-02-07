ГОРОСКОП НА 7 ФЕВРАЛЯ ⟩ Девам следует воздержаться от расходов, а в жизни Близнецов произойдут перемены

Близнецы

В жизни Близнецов происходят перемены, пока не слишком значительные, но уже позволяющие оценить тенденции, которые набирают силу. Этот день связан с расширением круга общения; особенно удачными и многообещающими обещают быть знакомства с жителями других городов и стран. Поездки не только доставят удовольствие, но и натолкнут на интересные и многообещающие идеи.

Выбирая между разными вариантами проведения досуга, отдайте предпочтение не большой и шумной компании, а тесному кругу близких друзей. Появится возможность улучшить семейные и романтические отношения, решить накопившиеся проблемы. Воздержитесь от крупных покупок, аккуратно обращайтесь со сложной техникой.

Рак

Раки смогут изменить к лучшему личную жизнь, наладить отношения с любимым человеком, помириться после ссоры. Вероятность новых знакомств, в том числе и романтических, особенно высока у путешественников и тех, кто много времени проводит в разъездах; да и счастливым в любви Ракам не повредят смена обстановки и новые впечатления.

Финансовая ситуация не слишком хороша, придется снова задуматься о том, все ли планируемые расходы так уж необходимы. Родственники и друзья охотно придут вам на помощь, но вы поступите мудро, если предпочтете справиться с ситуацией самостоятельно. Однако это вовсе не значит, что следует отказываться от подарков и знаков внимания, на которые ваши близкие сегодня удивительно щедры!

Лев