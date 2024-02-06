ГОРОСКОП НА 6 ФЕВРАЛЯ ⟩ Нелегкий, но интересный день для Раков, Скорпионам стоит отказаться от язвительных высказываний

Близнецы

Очень приятным и богатым на сюрпризы будет этот день для влюбленных. Да и у тех, кто пока находится в поисках своей «половинки», наверняка найдется повод для радости – романтически настроенные Близнецы совершенно неотразимы, и их незаурядное обаяние никого не оставит равнодушным. При этом от экспериментов с имиджем лучше отказаться: в привычном облике вы будете чувствовать себя куда более комфортно.

Состояние профессиональных дел не назовешь блестящим, возникает необходимость пересмотра ранее взятых на себя обязательств и заключенных сделок. Помните, что ваш жизненный потенциал несколько снижен, и избегайте чрезмерных физических нагрузок – они могут вызвать проблемы со здоровьем.

Рак

День будет нелегким, но по-своему интересным. Окружающие ждут от вас многого, но прежде, чем начать действовать, вам следует определиться с собственными приоритетами и желаниями. Сотрудничество равноправных партнеров обещает быть успешным и плодотворным, но вы вряд ли сможете чего-то добиться, если будете поддаваться всем внешним влияниям и игнорировать собственные интересы.

Звезды обещают Ракам улучшение финансового положения, удачные покупки и прекрасный отдых в кругу семьи. Романтические признания тоже не исключены, но ваше отношение к ним будет весьма скептическим. Следует быть внимательнее к своему здоровью – есть вероятность недомоганий.

Лев