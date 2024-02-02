ГОРОСКОП НА 2 ФЕВРАЛЯ ⟩ Львов ждут интересные предложения, удачный день у Рыб для покупки дорогих вещей

Близнецы

Растет ваш авторитет в глазах коллег и деловых партнеров, что сулит и увеличение доходов, и скорый профессиональный рост. Сегодня многое будет зависеть от вашей способности быстро принимать решения, действовать так, как подсказывают интуиция и здравый смысл. Нежелательно слепо следовать советам, торопиться исполнять чужие распоряжения, не обдумав их как следует.

День подходит как для делового общения, так и для встреч с друзьями и любимым человеком, семейных праздников и торжеств. В решении задач любого рода помогут фантазия и творческий подход; прокладывая новые пути к цели, вы можете обнаружить немало интересного.

Рак

Неприятности не исключены, но ни одна из них не будет иметь долгосрочных последствий. Не упустите возможность совместить приятное с полезным, получить новые впечатления и заодно повысить свою профессиональную квалификацию. На работе у вас могут появиться новые обязанности, не слишком приятные, но весьма интересные. Финансовая картина благоприятна, можно делать покупки и инвестиции.

Вы легко ладите с людьми, справляетесь с проблемами, которые еще совсем недавно мешали вам найти общий язык с близкими. Влияние позитивных тенденций на сферу романтических отношений очень сильно, возможны новые знакомства, которые приведут к серьезным изменениям в вашей жизни.

Лев