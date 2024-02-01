«То что тебе не интересно – обречено на провал»: учитель из Эстонии рассказывает о своем творческом пути

Нужно заниматься тем, что тебе нравится и приносит удовольствие. Никогда не поздно прислушаться к своей интуиции и все круто поменять. Так и поступила Ирина, много лет проработавшая в сфере образования, но в какой-то момент решившая, что школа это не то, чему она хочет отдавать свое время.