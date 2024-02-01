Нужно заниматься тем, что тебе нравится и приносит удовольствие. Никогда не поздно прислушаться к своей интуиции и все круто поменять. Так и поступила Ирина, много лет проработавшая в сфере образования, но в какой-то момент решившая, что школа это не то, чему она хочет отдавать свое время.
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«То что тебе не интересно – обречено на провал»: учитель из Эстонии рассказывает о своем творческом пути
За свою карьеру в образовательной сфере наша героиня успела поработать в детском доме, школе и детском саду. Но в какой-то момент она решила, что педагогическая деятельность отнимает слишком много времени и жизненных сил. Было принято решение все это изменить и все силы посвятить творчеству.