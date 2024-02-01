«Би-2» в полном составе депортировали из Таиланда в Израиль

Все участники коллектива «Би-2» были депортированы из Таиланда в Израиль, несмотря на проблемы с наличием гражданства Израиля и отсутствием загранпаспортов у некоторых музыкантов, пишет TopNews.

Ранее сообщалось, что солист группы «Би-2» Лёва вылетел в Израиль накануне по решению суда Таиланда о депортации на нарушение местного законодательства.

Напомним, «Би-2» давали концерт без получения на то официального разрешения. В результате всех музыкантов оштрафовали и планировали депортировать.

В дело о депортации вмешались израильские консулы, который ранее удалось договориться не высылать музыкантов в Россию. Часть из них должна была полететь в Израиль, часть в Австралию, а остальные в США.

Однако переговоры израильского консула с иммиграционными органами Таиланда продолжились и удалось договориться о депортации солиста Шуры Би-2, барабанщика, двух гитаристов, клавишника и аранжировщика в Израиль.

Вчера вечером они сели в самолет, который вылетел в Тель-Авив.