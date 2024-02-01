ГОРОСКОП НА 1 ФЕВРАЛЯ ⟩ Требующие решения проблемы у Водолеев, а Девам стоит отказаться от необдуманных покупок

Близнецы

День связан с некоторыми затруднениями в общении: вы поглощены собственными делами и не склонны уделять внимание окружающим. Самое время задуматься о здоровье, провести оздоровительные процедуры; жизненный потенциал несколько снижен, недомогания не исключены. Нежелательны встречи с малознакомыми людьми, далекие поездки. Возможны резкие перепады настроения, но вернуть душевное равновесие вам наверняка поможет общение с друзьями и любимым человеком. Можно устроить небольшой праздник у себя дома или навестить старых знакомых.

Можно заниматься решением накопившихся проблем, при этом действовать следует неспешно, а поступки совершать обдуманные. От покупок, которые не были запланированы заранее, лучше воздержаться.

Рак

Позитивные тенденции весьма сильны. Пожалуй, единственное, что может сегодня причинять вам дискомфорт – это необходимость общаться с неприятными людьми, проводить с ними много времени, скрывая при этом свои истинные чувства. Моральную поддержку можно получить от старых друзей, они же не поскупятся и на толковые советы. Поездки не утомят вас, вдали от дома возможны приятные сюрпризы.

Вероятны успехи в творческой и исследовательской деятельности, не заставят себя ждать новые идеи. Жизненный потенциал. Для того, чтобы на весь день сохранить хорошее настроение и прекрасное самочувствие, постарайтесь оградить себя от лишних волнений и чрезмерных физических нагрузок.

Лев