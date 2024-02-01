События этого дня заставят отказаться от составленных планов и станут причиной серьезных перемен в отношениях между близкими людьми. Высока вероятность нарушения ранее достигнутых договоренностей, в особенности – связанных с финансами и имуществом. Проблемы в отношениях влюбленных будут вызваны несходством взглядов на ряд важных вопросов, и прийти к компромиссу смогут лишь очень терпеливые и по-настоящему небезразличные друг к другу люди, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 1 ФЕВРАЛЯ ⟩ Требующие решения проблемы у Водолеев, а Девам стоит отказаться от необдуманных покупок
День хорошо подходит для поездок, отдыха в экзотических местах. Удачным будет посещение парикмахерской или косметического салона. Учащимся следует обратить особое внимание на точные дисциплины, остальным же достаточно быть внимательными в любых расчетах.
Овен
День противоречивый и напряженный, на беззаботный отдых рассчитывать не приходится, как и на приятные сюрпризы. С другой стороны, есть шанс добиться поставленных целей, приложив некоторые усилия, поэтому не следует проводить время в жалобах на жизнь и печальных размышлениях. Решение финансовых вопросов требует осторожности, особенно если вы распоряжаетесь не только собственными деньгами, но и средствами близких людей.
Не исключены проблемы в отношениях со старшими родственниками, особенно трудно придется юным представителям знака, поступки которых будут вызывать нешуточную критику. Вернуть ситуацию в нормальное русло помогут оптимизм и чувство юмора.
Телец
Этот день принесет успехи во многих делах, если вы не станете тратить время попусту. Важна и полезна способность к самоорганизации; желательно придерживаться заранее составленного графика, не оставляя места случайностям. Вы отлично справляетесь с ролью лидера, принимаете верные решения и легко сможете завоевать и укрепить свой авторитет в любом коллективе. Некоторым исключением являются родственники, которые поначалу скептически отнесутся к вашим успехам и достижениям.
Воздержитесь от экспериментов с внешностью, покупки косметических средств и обновления гардероба. Свободное время можно провести как на природе, так и в увеселительном заведении; побольше общайтесь с друзьями, и скучать вам не придется.
Близнецы
День связан с некоторыми затруднениями в общении: вы поглощены собственными делами и не склонны уделять внимание окружающим. Самое время задуматься о здоровье, провести оздоровительные процедуры; жизненный потенциал несколько снижен, недомогания не исключены. Нежелательны встречи с малознакомыми людьми, далекие поездки. Возможны резкие перепады настроения, но вернуть душевное равновесие вам наверняка поможет общение с друзьями и любимым человеком. Можно устроить небольшой праздник у себя дома или навестить старых знакомых.
Можно заниматься решением накопившихся проблем, при этом действовать следует неспешно, а поступки совершать обдуманные. От покупок, которые не были запланированы заранее, лучше воздержаться.
Рак
Позитивные тенденции весьма сильны. Пожалуй, единственное, что может сегодня причинять вам дискомфорт – это необходимость общаться с неприятными людьми, проводить с ними много времени, скрывая при этом свои истинные чувства. Моральную поддержку можно получить от старых друзей, они же не поскупятся и на толковые советы. Поездки не утомят вас, вдали от дома возможны приятные сюрпризы.
Вероятны успехи в творческой и исследовательской деятельности, не заставят себя ждать новые идеи. Жизненный потенциал. Для того, чтобы на весь день сохранить хорошее настроение и прекрасное самочувствие, постарайтесь оградить себя от лишних волнений и чрезмерных физических нагрузок.
Лев
День отмечен снижением жизненного потенциала, что может нарушить ваши планы и спровоцировать не слишком приятные перемены. Однако не спешите расстраиваться – шанс все исправить у вас обязательно будет. Заняв активную жизненную позицию, вы легко найдете хороших помощников, при поддержке которых наверняка сможете одержать верх и над недоброжелателями, и над неблагоприятно складывающимися обстоятельствами.
В этот день лучше воздержаться от поездок, а все важные встречи проводить на привычной, хорошо изученной территории. У юных представителей знака могут возникнуть разногласия с представителями противоположного пола, однако до конфликтов дело не дойдет.
Дева
День будет насыщен событиями, далеко не все из которых окажутся приятными, однако Девы наверняка найдут способ справиться с ситуацией. Жизненный потенциал представителей данного знака находится на высоком уровне, настроение будет хорошим, а мелкие неприятности не помешают осуществить все, что было задумано. Желательно отказаться от незапланированных расходов, необдуманных покупок – существует вероятность финансовых проблем.
Будьте готовы к разногласиям с родственниками, спокойно относитесь к критике в свой адрес. День подходит для романтического путешествия, необычной прогулки или экскурсии. Новые для вас занятия оставят приятное впечатление.
Весы
Желательно посвятить этот день решению практических задач, домашним делам, обустройству быта; не отказывайте в помощи родственникам и близким. Необходима разборчивость в знакомствах, нужно воздерживаться от контактов с сомнительными особами, поскольку существует вероятность стать жертвой мошенничества или пострадать из-за чужой недобросовестности.
День подходит для отдыха в дружеской компании, светских развлечений, посещения праздников и торжеств. Стараясь получить максимум впечатлений, не забывайте об отдыхе – необходимо своевременно восстанавливать силы, поскольку жизненный потенциал невысок.
Скорпион
У Скорпионов могут возникнуть неприятности. Избегайте любых проявлений легкомыслия и самонадеянности, будьте серьезны, старайтесь здраво оценивать последствия всех своих поступков. Весьма непроста финансовая ситуация, возможны значительные расходы. Существует также вероятность порчи имущества, поломок транспортных средств. Возможны проблемы в общении с представителями государственных организаций.
В семье эмоциональный фон будет благоприятным, а отношения – гармоничными. Любимый человек также не преподнесет неблагоприятных сюрпризов, однако может потребовать от вас поступков, к которым вы пока не готовы.
Стрелец
День напряженный, но интересный. Немало времени будет потрачено на преодоление преград и решение проблем, однако трудности лишь будут способствовать проявлению лучших качеств вашего характера, стимулировать воображение и творческий потенциал. Очень важны серьезность и осмотрительность в делах, связанных с имуществом и финансами. Необдуманных покупок следует избегать.
Разногласия с родственниками не должны стать причиной повышенной раздражительности и агрессивности. Старайтесь контролировать свои эмоции, помните, что сейчас все проблемы могут быть решены мирным путем. Возможны романтические признания, столь же неожиданные, сколь и приятные.
Козерог
Эмоциональный фон этого дня может быть довольно напряженным, что существенно увеличивает вероятность необдуманных поступков и ошибок, причина которых кроется в вашей неспособности спокойно оценить сложившуюся ситуацию. Возможны разногласия с родственниками, причиной семейных проблем становятся вопросы финансового и имущественного характера. Однако вы наверняка примете верные решения, и окружающим это вскоре станет совершенно очевидно.
Хороший день для отдыха в компании, дружеских встреч, неформального общения. Любимый человек порадует вас знаками внимания. Общение с новыми знакомыми также доставит удовольствие, однако слепо доверять их словам не следует.
Водолей
Не приходится рассчитывать на то, что день будет спокойным и неутомительным – вас ждут многочисленные дела, незапланированные встречи, проблемы, требующие решения. Не всегда окажутся справедливыми и уместными полученные советы и рекомендации, порой будет трудно избежать влияния чужих заблуждений и стереотипов.
В личных отношениях следует избегать необдуманных поступков и скоропалительных решений. Сегодня вы склонны выдавать желаемое за действительное, упуская возможность найти компромисс с любимым человеком. Родственники могут быть настроены критически по отношению к вашим поступкам, однако не стоит обращать внимания на их замечания.
Рыбы
Непредвиденные обстоятельства могут помешать осуществлению ваших планов. Будьте готовы проявить гибкость, внести коррективы в ранее составленный график. Не следует критиковать в резкой форме действия родственников; вообще, в общении с окружающими этот день требует предельной мягкости и тактичности.
Наиболее проблемной сферой является сфера имущественная; именно в этой области могут возникать вопросы, требующие немедленного решения. Придется приложить немало усилий или потратить значительную сумму, чтобы положить конец волнениям и заботам. Активный отдых способствует восстановлению душевных сил, а общение с любимым человеком позволяет с оптимизмом смотреть в будущее.