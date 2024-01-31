Кража лекарства стоимостью два евро дорого обошлась заключенному Таллиннской тюрьмы

Послужной список Лийванди длинный. Она неоднократно был наказан за воровство и в настоящее время находится в Таллиннской тюрьме за кражу и незаконное проникновение. На протяжении многих лет мужчина попадал в поле зрения правоохранительных органов, воруя самые разные вещи - от коньяка до планшетов. Из решений суда следует, что он совершал преступления против собственности в основном с целью получения средств на покупку наркотиков.