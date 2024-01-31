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Кража лекарства стоимостью два евро дорого обошлась заключенному Таллиннской тюрьмы

Кетлин Крузе
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Таллиннская тюрьма.
Таллиннская тюрьма. Фото: Tairo Lutter

Для отбывающего наказание в Таллиннской тюрьме 35-летнего Андруса Лийванди вторник начался с судебного заседания, пишет Elu24.

Послужной список Лийванди длинный. Она неоднократно был наказан за воровство и в настоящее время находится в Таллиннской тюрьме за кражу и незаконное проникновение. На протяжении многих лет мужчина попадал в поле зрения правоохранительных органов, воруя самые разные вещи - от коньяка до планшетов. Из решений суда следует, что он совершал преступления против собственности в основном с целью получения средств на покупку наркотиков.

Однако во вторник утром Лийванди предстал перед судом по обвинению в краже медикаментов. Утверждается, что пакет с таблетками лежал на столе в медицинском отделе тюрьмы, откуда Лийванди взял его. Он причинил тюрьме ущерб в размере 2,10 евро.

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