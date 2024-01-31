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ВИДЕО ⟩ Смышленный житель Таллинна решил проблему скользких улиц: «Единственный способ, как передвигаться по городу»

Limon.ee
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Скриншот из видео.
Скриншот из видео. Фото: Kuvatõmmis videost

Минусовые температуры, сменяющиеся слякотью, превращают улицы в катки. Поэтому один сообразительный житель Таллинна вместо сапог решил надеть коньки, пишет Elu24.

В видео, опубликованном в TikTok, молодой человек на коньках возле торгового центрп T1 в Таллинне ловко демонстрирует свои навыки. Ролик сразу стал популярным, и за один день его просмотрели более 70 000 раз. «Это единственный способ, как теперь передвигаться по Таллинну...» - пишут в комментариях.

@fiaska623 ♬ love actually is all around - Juliet
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