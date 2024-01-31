ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ ⟩ Почему сотрудники скорой помощи ездят домой на служебном автомобиле?

Хотел бы знать, что происходит в Tаллиннской скорой помощи: сотрудники ездят домой на служебной машине?» - спрашивает читатель из Нымме, который часто замечает рядом со своим домом служебную машину соседа, работающего в скорой помощи. Наблюдательный читатель также поделился с редакцией фотографией.

Фотография, которую прислал читатель. Фото: Lugeja foto

Почему на машинах скорой помощи ездят домой? Таави Реймерс, руководитель оперативного отдела Таллиннской службы скорой помощи, объясняет, что причина кроется во времени дежурств сотрудников скорой помощи, когда они должны быть готовы к немедленному реагированию.

«Машиной, представленной на фотографии, пользуется бригадир скорой помощи», - говорит Таави Реймерс, добавляя, что суточное дежурство бригадира разделено на две части.

Реймерс объясняет, что бригадир скорой помощи меняется каждое утро в 9:00. «К примеру, Антс, бригадир, начинает свой рабочий день в 9 утра, а в 20:00 он заступает на домашнее дежурство. В 7:00 Антс снова приступает к работе, а в 9:00 заканчивает свою смену и передает ее следующему бригадиру скорой помощи».

По словам Реймерса, время, проведенное дома, относится к времени дежурства в соответствии с Законом о трудовом договоре, и работодатель выплачивает работнику предусмотренную законом плату. «Если во время дежурства происходит событие, требующее вмешательства бригадира скорой помощи, он реагирует на него максимально быстро, не позднее чем через десять минут. Для обеспечения быстрого реагирования дежурный бригадир снабжен спецодеждой и необходимыми инструментами, в том числе автомобилем. Именно поэтому машина припаркована перед его домом».