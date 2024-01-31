ФОТО И ВИДЕО ⟩ Эксклюзивные работы из частной коллекции Людмилы Месропян представлены жителям столицы

Мы узнали, почему галерея носит название «Mellnov Gallery», с чего началась коллекция акварельных работ, как проходят поиски талантливых художников, а так же Людмила поделилась своим любимым автором и его картинами, которые он специально для нее нарисовал в Армении.

«Я представляю город Тарту в Таллинне. Мы много лет в Тарту занимаемся культурной деятельностью. Наш MTÜ MELLNOV FEST много лет занимался фестивалем искусств города Тарту, где собирались авторы, исполнители и художники из разных стран мира. Уже долгое время мы устраиваем выставки в разных выставачных пространствах Тарту, начиная с Эстонского Национального музея, Эстонского литературного музея и заканчивая библиотекой Тартуского университета. В прошлом году мы решили, что нам пора выезжать за пределы Тарту и по предложению Дианы Янсон мы привезли в прошлом году первую выставку в эту галерею, а сегодня продолжаем, я надеюсь, нашу нарабатывающуюся традицию», – рассказала Людмила.

«Мы решили выбрать из нашей коллекции акварельные работы, которые собирали на протяжении многих лет. Здесь представлены художники – гости нашего фестиваля «Музыка листопада», а так же те художники, с которыми я на протяжение трех лет плотно знакомлюсь и мы готовим большие проекты и с Эстонским национальным проектом, и сотрудничество с художниками из разных стран мира. Как результат такая небольшая выставка – небольшая часть нашей коллекции», – так же поделилась она.

Людмила добавила, что более 60-ти работ было подготовлено к выставке, но, к сожалениею, не все картины могли поместиться на стенах галереи и поэтому пришлось немного сократить их количество.

Диана Янсон – творческий руководитель и графический дизайнер, которая занимается театральной галереей уже 11 лет. С Людмилой у них уже второй совместный проект, а в следующем театральном сезоне планируется третий. Данную выставку Диана решила организовать для того, что бы люди познакомились со стилем акварель в ее классическом применении. Еще интересна эта выставка тем, что она многообразна и безусловно не оставит никого равнодушным, как простых зрителей, так и художников профессионалов.