88-летний Ален Делон признан недееспособным

Соответствующее постановление принял французский суд 29 января. Согласно ему, 88-летняя звезда не может самостоятельно распоряжаться своим недвижимым имуществом. В то же время этим и другими вопросами, связанными с медицинскими обследованиями и расходами, будет заниматься предоставленный в законодательном порядке государственный агент.

Дети актера, которые неоднократно высказывались о критическом состоянии здоровья отца, лишены ухода за ним. В частности, они не могут вмешиваться в проведение медицинских манипуляций.

«Это позволит третьей стороне помочь Алену Делону с его медицинскими обследованиями. Судья счел необходимым лишить детей Делона следить за медицинскими обследованиями их отца», – рассказал адвокат женщины, назвавшей себя бывшей спутницей Делона, в комментарии BFMTV.

Такой приговор уже прокомментировал сын знаменитости. Энтони Делон положительно настроен на такое решение, хотя и не избегает эмоциональности:

«Если это может помочь исправить ситуацию и помешать адвокатам говорить о болезни моего отца, даже не ознакомившись с документами, это хорошо. Этот медицинский спор закончится раз и навсегда», – отреагировал Энтони.