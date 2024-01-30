«Условия чудовищные»: журналист рассказал, как участники «Би-2» сидят в тюрьме

«Они сейчас в открытой камере - это клетка под раскаленным солнцем, там сейчас 35-40 градусов жары. Последний раз, когда организатора концерта допустили к ребятам, то он увидел свалку голых тел в трусах, потому что вся одежды промокла и тени никакой нет», - отметил журналист.

Он добавил, что у артистов отобрали телефоны. Периодически к ним подсылают русскоговорящих, которые давят на них и намекают на взятки.

Кроме того, Козырев отметил, что Россия давит на власть Тайланда, в связи с чем к участникам «Би-2» такое отношение.

«Со всеми процессуальными нарушениями, какие только могли быть, становится понято, что управление этим процессом идет из Москвы. Это такая показательная расправа, чтобы всем артистам, которые выбрали не поддерживать войну, неповадно было. Месседж тут такой: "Мы вас найдем и достанем, где бы вы ни были"», - сказал ведущий.

Напомним, группа «Би-2» осудила полномасштабную войну в Украине еще в первые дни. Участники коллектива покинули Россию. Солист и вовсе сказал, что больше туда не вернется.