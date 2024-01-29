Собака-серфер произвела фурор в Сети

Одетый в желтый жилет, маленький Эфруз балансирует на передней части доски для серфинга, пока волны пенятся вокруг него и его компаньона, скользя над тихоокеанскими водами у берегов Перу.

Его владелец Мауро Канелла, инструктор по серфингу, сказал, что для обучения собак он использовал те же методы, что и людей.

Канелла говорит, что они начали вместе заниматься серфингом около года назад. И они не единственный дуэт собаки и человека, бороздящий волны у Сан-Бартоло. Дюжину или больше можно увидеть в выходные дни.