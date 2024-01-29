Четырехлетний джек-рассел-терьер по кличке Эфруз любит море и часто садится на доску для серфинга, чтобы покататься на волнах. Видео с псом, рассекающим волны океана, стало вирусным в X, сообщает Zakon.kz.
Собака-серфер произвела фурор в Сети
Одетый в желтый жилет, маленький Эфруз балансирует на передней части доски для серфинга, пока волны пенятся вокруг него и его компаньона, скользя над тихоокеанскими водами у берегов Перу.
Его владелец Мауро Канелла, инструктор по серфингу, сказал, что для обучения собак он использовал те же методы, что и людей.
Канелла говорит, что они начали вместе заниматься серфингом около года назад. И они не единственный дуэт собаки и человека, бороздящий волны у Сан-Бартоло. Дюжину или больше можно увидеть в выходные дни.