ГОРОСКОП НА 28 ЯНВАРЯ ⟩ Раки смогут достигнуть целей, напряженный день для Дев

Непросто поладить с близкими людьми, которые сегодня более обычного требовательны и бескомпромиссны. В сложившейся ситуации важно не скрывать своих желаний, ожидая, пока окружающие о них догадаются, и помнить о том, что правильная постановка задачи – это почти половина ее решения.

Скорпион

Вам без труда удастся покорить любые профессиональные высоты, продемонстрировав окружающим свои выдающиеся организаторские способности и иные таланты. Возможно повышение по службе или получение интересных предложений, которые обещают скорое и значительное увеличение доходов. Держитесь в стороне от любых интриг, не распространяйте непроверенной информации и берегите свою репутацию; проявления легкомыслия противопоказаны.

В личной жизни не все складывается так, как хотелось бы. Вы невольно провоцируете ссоры, отказываетесь идти на компромиссы, которые близким людям кажутся совершенно необходимыми. Сейчас не время заниматься решением сложных проблем, лучше попытаться забыть о них хотя бы на время.

Стрелец

Стрельцам нужно быть очень разборчивыми в контактах и знакомствах, чтобы избежать неприятностей. Недоброжелатели ищут вашего общества, ждут благоприятного момента для того, чтобы воспользоваться вашей доверчивостью. Рассчитывая только на себя, вы сможете добиться значительных успехов. День подходит для решения финансовых вопросов, приобретения дорогих вещей, которыми вы будете пользоваться вместе с членами семьи.