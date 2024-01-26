ГОРОСКОП НА 26 ЯНВАРЯ ⟩ Весы смогут добиться больших успехов, а Водолеям день обещает карьерный рост

Лев

День трудный и напряженный, требующий концентрации усилий, сосредоточенности, энергичности. Придется отказаться от ранее составленного плана действий, импровизировать и приспосабливаться к ситуации - это не всегда просто, но весьма увлекательно. Окружающие ждут от вас хороших идей и оригинальных решений, поэтому не стоит рассчитывать на их советы, рекомендации и подсказки.

Этот день может принести сильнейшие романтические увлечения, а также грандиозные перемены в личных отношениях. Пока вы не в силах правильно оценить происходящее, однако вскоре картина станет более ясной и вы поймете, как следует поступать.

Дева

Очень трудный день с точки зрения личных отношений и общения с близкими. Разногласия становятся все более серьезными, и уже не удается уклониться от решения накопившихся проблем. И любимый человек, и родственники очень требовательны, и далеко не все их претензии лишены оснований. Неприятности грозят и любителям активных светских развлечений; в этот день желательно отдать предпочтение отдыху в спокойной обстановке.

Те, чьи интересы в данный период сосредоточены на работе и учебе, проведут день спокойнее - на перечисленные области негативные тенденции не оказывают никакого влияния. Можно поводить сложные расчеты, заниматься аналитической работой; легко усваивается новая информация.

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