Активный отдых и светская жизнь нежелательны, равно как и общение с малознакомыми людьми. Сегодня многое зависит от вашей способности найти подходящую компанию, проявить разборчивость в контактах. И деловые, и личные отношения развиваются вполне предсказуемо, неприятные сюрпризы маловероятны.
ГОРОСКОП НА 26 ЯНВАРЯ ⟩ Весы смогут добиться больших успехов, а Водолеям день обещает карьерный рост
Возможны проблемы с имуществом и бытовые сложности. Многим свойственно недооценивать важность повседневных дел, откладывать решение вопросов, которые кажутся слишком мелкими. Увы, это может привести к печальным последствиям; лучше настроиться на серьезный лад, вспомнить о принципе «делу время - потехе час». Покупки и расходы должны быть запланированными, недопустимо швырять деньги на ветер, слепо потакая сиюминутным капризам.
Овен
День обещает быть насыщенным, наиболее важные события и перемены произойдут в личной жизни. Сегодня вы готовы воплотить в жизнь смелые идеи, принять решения, которые долгое время откладывали. День также подходит для делового общения, совместного решения профессиональных задач. Много работать придется юным представителям знака, им победы вряд ли дадутся легко.
Поездки сложатся весьма удачно, однако не стоит рассчитывать на то, что кто-то займется их организацией; и формальности улаживать, и планированием заниматься придется самостоятельно. Для проведения и посещения праздников это не самый удачный день, в большой компании вы вряд ли будете чувствовать себя комфортно.
Телец
Очень хороший день для любых дел, целью которых является получение конкретного результата. Ваш жизненный потенциал высок, настроение будет хорошим, мелкие недоразумения не заставят нервничать и переживать. Немало интересных событий ожидает юных представителей знака, которым сегодня предстоит принимать решения, касающиеся личной жизни и общественной деятельности. Удачно будут реализованы идеи, касающиеся благоустройства жилья или переезда.
Соблазн предаться развлечениям, забыв о повседневных делах и взятых на себя обязательствах, очень велик, но поступать подобным образом все же не следует, поскольку это может привести к серьезным неприятностям. Отношения с близкими людьми складываются неплохо, однако возможно возвращение некоторых проблем давнего прошлого, что и станет причиной определенного душевного дискомфорта.
Близнецы
День больших удач и приятных совпадений. Звезды помогут вам в решении профессиональных проблем, общение с проверенными деловыми партнерами откроет многочисленные возможности. Желательно активное участие в общественных мероприятиях, профессиональных семинарах, собраниях единомышленников. Ваш энтузиазм никого не оставляет равнодушным, можно найти новых друзей, перевести деловые отношения в новое русло.
Очень хороший день для проведения любых мероприятий, касающихся семьи, общения с родственниками. Можно также делать покупки, которые порадуют всех членов семьи. Вероятно получение подарков от близких.
Рак
Велика вероятность профессиональных трудностей, разногласий, которые мешают работе. Довольно трудно будет решить все задачи, которые стоят перед вами, поэтому следует расставить приоритеты, выбрать наиболее важные и актуальные из них. Нежелательно решать имущественные вопросы, покупать вещи, которыми планируется пользоваться в течение долгого времени. День также не подходит для развлечений и участия в многолюдных мероприятиях.
Отношения в семье вполне гармоничны, споры и серьезные разногласия вряд ли омрачат их. Родственники, живущие далеко, наверняка будут рады вашему визиту. Жизненный потенциал весьма высок.
Лев
День трудный и напряженный, требующий концентрации усилий, сосредоточенности, энергичности. Придется отказаться от ранее составленного плана действий, импровизировать и приспосабливаться к ситуации - это не всегда просто, но весьма увлекательно. Окружающие ждут от вас хороших идей и оригинальных решений, поэтому не стоит рассчитывать на их советы, рекомендации и подсказки.
Этот день может принести сильнейшие романтические увлечения, а также грандиозные перемены в личных отношениях. Пока вы не в силах правильно оценить происходящее, однако вскоре картина станет более ясной и вы поймете, как следует поступать.
Дева
Очень трудный день с точки зрения личных отношений и общения с близкими. Разногласия становятся все более серьезными, и уже не удается уклониться от решения накопившихся проблем. И любимый человек, и родственники очень требовательны, и далеко не все их претензии лишены оснований. Неприятности грозят и любителям активных светских развлечений; в этот день желательно отдать предпочтение отдыху в спокойной обстановке.
Те, чьи интересы в данный период сосредоточены на работе и учебе, проведут день спокойнее - на перечисленные области негативные тенденции не оказывают никакого влияния. Можно поводить сложные расчеты, заниматься аналитической работой; легко усваивается новая информация.
Весы
Можно добиться больших успехов, если в вашем окружении есть люди, на чью безусловную поддержку можно рассчитывать в любой момент. Действуя самостоятельно, вы рискуете допустить ошибки, оставить без внимания информацию, требующую немедленного изучения. В этот день деловые и дружеские отношения будут более гармоничными, чем романтические и семейные - сферы жизни, связанные с сильными чувствами и любовными переживаниями, находятся под влиянием негативных тенденций.
Неплохо пройдут поездки, хороши прогулки на свежем воздухе и разнообразные оздоровительные процедуры. Спиртными напитками лучше не злоупотреблять, а от посещения вечеринок с большим количеством приглашенных - отказаться.
Скорпион
Этот день преподнесет вам немало сюрпризов, причем далеко не каждый из них будет приятным. Важно избегать необдуманных высказываний, не допускать ситуаций, которые могут нанести удар по вашей профессиональной репутации или подорвать ваш авторитет в личном окружении. Сегодня вам свойственно некоторое легкомыслие, что заставляет порой забывать и о делах, и о взятых на себя обязательствах.
Обращайте внимание на советы опытных людей, не нарушайте традиций и правил без особой необходимости. В течение дня вы не раз привлечете к себе внимание представителей противоположного пола, но вряд ли это положит начало серьезным отношениям.
Стрелец
День, когда вы не раз удивите окружающих упрямством, целеустремленностью и оптимизмом. Сейчас обстоятельства складываются не в вашу пользу, но вряд ли это заставит вас отказаться от своих планов или сойти с избранного пути. Хорошо складывается общение с деловыми партнерами и друзьями, обсуждение важных вопросов в неформальной обстановке принесет отличные плоды. Однако желательно не быть слишком доверчивым; люди, которые щедры на обещания, далеко не всегда сдерживают их.
Нарастает напряженность в личных отношениях, вы крайне неохотно идете на уступки, обижаете близких людей своей непреклонностью. Будьте внимательнее к тем, кого любите - это значительно облегчит поиски нужного языка.
Козерог
День связан с поездками, которые спровоцируют череду серьезных перемен в вашей жизни. Пока вы относитесь к происходящему настороженно, но вскоре станет очевидно, что ситуация развивается благоприятным для вас образом. Можно проводить переговоры, в том числе и касающиеся смены работы, обсуждать условия сотрудничества с новыми партнерами. Финансовая картина благоприятна.
В личных отношениях складывается неблагоприятная ситуация, и даже ваше стремление сгладить все острые углы не поможет избежать конфликтов. Будьте готовы к критике в свой адрес, не обижайтесь на язвительные замечания; умение совладать со своими эмоциями и не дать воли раздражению будет очень полезным.
Водолей
Этот день обещает Водолеям профессиональные успехи и карьерный рост. Вам непременно представится возможность укрепить свой авторитет, найти новых партеров и союзников, а также насладиться плодами собственных трудов. Прекрасный результат даст любая деятельность, направленная на улучшение условий жизни, обеспечение комфорта для себя и близких.
День насыщен позитивными эмоциями, романтическими переживаниями; вероятны любовные признания, не исключено зарождение интереса к новому знакомому. Ваше обаяние никого не оставит равнодушным, и не нужно пытаться специально привлечь к себе внимание, искать приключений. Отличный день для общения с членами семьи.
Рыбы
Вполне удачный день, богатый на приятные события. Наиболее сильно влияние позитивных тенденций в личной сфере, что непременно скажется на романтических и семейных отношениях. Вы отлично ладите с людьми; это значительно облегчает деловые контакты, позволяет добиваться своего, не прилагая для этого особых усилий.
Возможны финансовые поступления и удачные покупки. Нежелательно тратить деньги на развлечения, в особенности те, которые не были запланированы заранее. Смена обстановки полезна, но за экзотикой гнаться не стоит. Хороши умеренные физические нагрузки, полезны процедуры, направленные на улучшение внешнего вида.