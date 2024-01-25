Четыре дня назад Хелле-Мооника Хельме, политик из партии EKRE, присоединилась к TikTok, где всего за несколько дней ее видео набрали десятки тысяч просмотров и вызвали бурные обсуждения, пишет Elu24.
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МИЛЛИОНЫ ПРОСМОТРОВ ⟩ «Чтобы Вырклаэв не смог спросить с меня автоналог!» Ролики Хелле-Мооники Хельме в TikTok производят фурор
Первое видео было размещено членом Рийгикогу Хелле-Мооникой Хельме в TikTok четыре дня назад. «На улице зима, в сердце тепло, EKRE устраивает вечеринку!» - гласит в ее первом ролике, который набрал более 22 000 просмотров.