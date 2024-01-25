Чт, 25.01.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

МИЛЛИОНЫ ПРОСМОТРОВ ⟩ «Чтобы Вырклаэв не смог спросить с меня автоналог!» Ролики Хелле-Мооники Хельме в TikTok производят фурор

Limon.ee
Copy
Хелле-Мооника Хельме.
Хелле-Мооника Хельме. Фото: Sander Ilvest

Четыре дня назад Хелле-Мооника Хельме, политик из партии EKRE, присоединилась к TikTok, где всего за несколько дней ее видео набрали десятки тысяч просмотров и вызвали бурные обсуждения, пишет Elu24.

Первое видео было размещено членом Рийгикогу Хелле-Мооникой Хельме в TikTok четыре дня назад. «На улице зима, в сердце тепло, EKRE устраивает вечеринку!» - гласит в ее первом ролике, который набрал более 22 000 просмотров.

Несколько дней назад Хельме также сняла в TikTok видео о забастовке учителей.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх