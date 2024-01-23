Раскрыт возможный диагноз Кейт Миддлтон: все очень серьезно

На больничном Кейт будет как минимум до Пасхи. Вместе с ней отпуск взял принц Уильям. Накануне папарацци заметили его автомобиль, отъезжающий от клиники. Наследник престола был явно расстроен, пишет WomanHit.

Пока в Сети гадают, какой именно недуг свалил с ног Кейт, один из медиков рассказал, что у герцогини, возможно, серьезные проблемы с желчным пузырем. Ведь в последнее время Миддлтон очень плохо выглядела, намного старше свои× 42 лет.

К тому же все знают о ее чрезмерном увлечении различными диетами. При росте 175 см она вест всего 48 кг.

«Как врач, могу предположить, что Кейт Миддлтон выглядит как человек, возможно, страдающий желчекаменной болезнью. Скорее всего, ей предстоит лапароскопическое удаление желчного пузыря», – цитируют слова врача журналисты.

Напомним, ранее о своей болезни рассказал Карл Третий. У короля диагностировали доброкачественную опухоль простаты.