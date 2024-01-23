ГОРОСКОП НА 23 ЯНВАРЯ ⟩ Привычные дела покажутся Близнецам слишком сложными, а Весы могут планировать переезд

Проблемы в общении возможны, часто даже близкие друг другу люди даже не пытаются найти общий язык или прийти к единому мнению. Выручает чувство юмора и умение отделить главное от второстепенного; именно благодаря им удается избежать конфликтов и серьезных ссор.

Овен

Велика вероятность профессиональных конфликтов и серьезных разногласий. Для того, чтобы добиться поставленных целей, понадобятся не только свойственные вам обычно упрямство и решительность, но и некоторая изворотливость. Нужно действовать обдуманно, не рассчитывая на помощь и финансовую поддержку. Многим придется значительно сократить расходы, чтобы не остаться на мели.

Очень удачным будет день для влюбленных и всех, кто занят решением личных проблем, велика вероятность, что исполнятся многие желания, даже те, которые вы держали в тайне. Общение с родственниками не вызовет затруднений, а посещение многолюдных торжественных мероприятий наверняка придется вам по душе.

Телец

Появляются неожиданные трудности, мешающие своевременному решению профессиональных вопросов. Вместо того, чтобы семимильными шагами двигаться к поставленной цели, вы топчетесь на месте, и виной тому – недобросовестные помощники и люди, на поддержку которых вы рассчитывали, совершенно не имея на то причин. Пора пересмотреть тактику и выработать принципы, которым вы будете следовать в дальнейшем.