Нейтральный день, когда влияние позитивных и негативных тенденций уравновешено. Энергичные и активные люди могут браться за новые дела, не опасаясь неудачи; тем, кто склонен к долгим размышлением и разносторонней оценке ситуации, не нужно изменять своей природе. Хорошо бы придерживаться того ритма жизни, который для вас естественен и привычен, не совершать чего-то из ряда вон выходящего: такой подход позволит сохранить прекрасный жизненный тонус и хорошее настроение, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 23 ЯНВАРЯ ⟩ Привычные дела покажутся Близнецам слишком сложными, а Весы могут планировать переезд
Проблемы в общении возможны, часто даже близкие друг другу люди даже не пытаются найти общий язык или прийти к единому мнению. Выручает чувство юмора и умение отделить главное от второстепенного; именно благодаря им удается избежать конфликтов и серьезных ссор.
Овен
Велика вероятность профессиональных конфликтов и серьезных разногласий. Для того, чтобы добиться поставленных целей, понадобятся не только свойственные вам обычно упрямство и решительность, но и некоторая изворотливость. Нужно действовать обдуманно, не рассчитывая на помощь и финансовую поддержку. Многим придется значительно сократить расходы, чтобы не остаться на мели.
Очень удачным будет день для влюбленных и всех, кто занят решением личных проблем, велика вероятность, что исполнятся многие желания, даже те, которые вы держали в тайне. Общение с родственниками не вызовет затруднений, а посещение многолюдных торжественных мероприятий наверняка придется вам по душе.
Телец
Появляются неожиданные трудности, мешающие своевременному решению профессиональных вопросов. Вместо того, чтобы семимильными шагами двигаться к поставленной цели, вы топчетесь на месте, и виной тому – недобросовестные помощники и люди, на поддержку которых вы рассчитывали, совершенно не имея на то причин. Пора пересмотреть тактику и выработать принципы, которым вы будете следовать в дальнейшем.
В личной сфере ситуация более благоприятна, но и здесь не приходится говорить об абсолютном душевном комфорте и исполнении всех желаний. Наберитесь терпения, и будьте столь же корректны, сколь и настойчивы – это необходимо для того, чтобы сохранить хорошие отношения с окружающими.
Близнецы
Очень сложный день с профессиональной точки зрения. Привычные дела покажутся слишком сложные, ситуация потребует от вас непростых решений, придется действовать быстро. В этот день вы можете рассчитывать на помощь как старых, так и новых знакомых, причем деловые отношения легко перерастают в дружеские и романтические. Однако чрезвычайно важно вовремя расставить акценты, чтобы избавить от неприятной путаницы и себя, и других.
В личной жизни, напротив, ощущается влияние позитивных тенденций, что способствует легкому преодолению многих преград. Этот день обещает массу интересных встреч и приятных переживаний. Не останутся недовольными и любители новых впечатлений – повода пожаловаться на скуку у них не будет.
Рак
День весьма противоречивый. Постарайтесь окружить себя приятными людьми, договориться с друзьями о встрече, больше времени проводить с теми, кто вам симпатичен. Общение очень важно, именно благодаря ему вы сможете сохранить хорошее настроение, несмотря на все трудности. Отмечается некоторое снижение жизненного потенциала, не исключены недомогания и травмы.
Добиться хороших результатов в профессиональной сфере трудно – слишком серьезными становятся противоречия, однако вы сможете одержать победу над обстоятельствами, если в корне измените тактику. Проявляйте осторожность в финансовых вопросах, вы склонны к излишней расточительности.
Лев
Сложный день, который принесет немало испытаний. Ваши поступки должны быть хорошо обдуманными, любой неверный шаг может оказаться на руку недоброжелателям. Будьте осторожнее с людьми, которые обещают помощь и поддержку на любых условиях; стоящий результат принесут лишь самостоятельные действия. Нежелательно заключать сделки, покупать и продавать дорогие вещи.
В отношениях с близкими нарастает напряженность, вы не слишком терпеливы и тактичны, при этом легко даете обещания, которые не собираетесь выполнять. Трудно совладать с меняющимся настроением, порой беспричинной раздражительностью. Избегайте совместной работы, любых занятий, подразумевающих тесный контакт с другими людьми.
Дева
Позитивные тенденции слабы, велика вероятность недоразумений, трудностей в профессиональной и личной сферах. Сегодня вы склонны переоценивать свои возможности, браться за слишком сложные дела, хотя делать это нет никакой необходимости. Подумайте об отдыхе, а также занятиях, способствующих расширению кругозора. Ваша первоочередная задача – взглянуть на сложившуюся ситуацию с иной точки зрения, взвесить все «за» и «против».
Отношения с членами семьи оставляют желать лучшего, постоянно находятся поводы для споров, сильно желание обсуждать проблемы, выяснять отношения, хотя это ни к чему не приводит. Постарайтесь переключить свое внимание на другую сферу, иначе еще больше запутаетесь.
Весы
Можно заниматься преодолением бытовых трудностей, решать проблемы, связанные с недвижимостью, планировать переезд. Сейчас вы очень практичны, однако руководствуетесь соображениями сиюминутной прибыли, не желая увидеть ситуацию в перспективе. Именно с этим могут быть связаны ошибки при заключении сделок, совершении покупок. К сожалению, сегодня не приходится рассчитывать на толковые советы окружающих, многие непростые решения приходится принимать самостоятельно.
Близкие настроены по отношению к вам очень критично, и любимый человек не является исключением. Будьте готовы к тому, что ваши идеи и предложения встретят скептически, а от некоторых ранее составленных планов придется отказаться.
Скорпион
Этот день пройдет неплохо, если вы не будете ждать от себя профессиональных подвигов, а от окружающих – безусловной поддержки. Неплохие плоды принесет равноправное партнерство, а переговоры и встречи с влиятельными людьми сложатся не так, как вы ожидаете. Руководитель может усомниться в ваших способностях, недоброжелатели активизируются – и придется быть весьма хитрым и изворотливым, чтобы избежать трудностей.
В сфере личных отношений ситуация более гармонична, вы встречаете понимание и поддержку. Любимый человек снисходителен к вашим слабостям, родственники внимательны и терпеливы, поводов для волнений нет. Постарайтесь избежать лишних нагрузок, и день оставит приятное впечатление.
Стрелец
Профессиональные неприятности могут надолго испортить настроение, но ими, увы, дело не ограничится – есть вероятность финансовых проблем, а также серьезных разногласий с деловыми партнерами, юридических проблем. Разочаруют и долгожданные светские мероприятия, посещение праздника оставит неприятные воспоминания. В этот непростой день вас наверняка поддержат близкие люди.
Общество любимого человека – отличное лекарство от пессимизма и беспокойства. Полезными будут поездки и прогулки, а также любые занятия, способствующие расширению кругозора. Хороших результатов добьются творческие натуры, умеющие следовать стремлениям своей души.
Козерог
Весьма сложный день, требующий обдуманных поступков, целеустремленности и способности пожертвовать своими интересами и планами ради поставленной цели. Очень сложная ситуация складывается в профессиональной сфере, деловые партнеры и руководство ставят ваш авторитет под сомнение, приходится задумываться о смене сферы деятельности. Финансовая ситуация не слишком хороша, будьте готовы сократить расходы.
Общение с близкими людьми станет для вас источником оптимизма и душевной энергии, позволит обрести уверенность в завтрашнем дне. Не бойтесь обсуждать с любимым человеком проблемы, которые вас беспокоят – наступил благоприятный момент для откровенного разговора.
Водолей
С профессиональной точки зрения день очень сложен: деловая активность невысока, а окружающие, в том числе и руководство, ждут от вас многого. Для того, чтобы достичь успеха, необходимо плодотворное сотрудничество с людьми, которые готовы на многое ради воплощения ваших идей, постарайтесь найти их как можно быстрее.
Этот день не подходит для того, чтобы делать крупные покупки, давать деньги в долг. Близкие люди готовы окружить Водолеев заботой, но достичь абсолютного взаимопонимания вряд ли удастся. Даже любимый человек не готов разделить вашу точку зрения на многие вопросы, которые сегодня кажутся необыкновенно важными, поэтому споры не исключены.
Рыбы
Вполне удачный день, который порадует как открывающимися возможностями, так и приятными сюрпризами. Легко справятся с профессиональными проблемами те, кто не боится оригинальных методов и нехоженых дорог; во многих отношениях полезной окажется ваша способность совершать непредсказуемые поступки. В решении финансовых вопросов можно положиться на собственную интуицию. Не исключены денежные поступления.
Прекрасный день для посещения праздников, вечеринок, общественных мероприятий. Будьте на виду, не отказывайте себе в возможности повидаться со старыми друзьями, побаловать любимого человека чем-то необычным. Вы способны поднять настроение и себе, и окружающим, так почему бы этим не воспользоваться?