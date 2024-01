Летом в Тарту выступит Брайн Адамс

Адамс родился 5 ноября 1959 года в Канаде. В историю музыки он вошел благодаря хитам Please Forgive Me (1993) и Everything I Do (I Do It For You) (1991). Музыкант является обладателем 20 статуэток «Джуно», премии «Грэмми» и многих других наград, его имя включено в список членов Зала славы канадской музыки. На счету певца уже 17 студийных альбомов, последний из них – So Happy It Hurts также был номинирован на «Грэмми».