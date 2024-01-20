День не подходит для решения финансовых вопросов. Заключение сделок, в особенности – с новыми партнерами, требует осторожности. Не стоит давать обещаний и брать на себя долгосрочные обязательства, начинать работу над масштабными проектами, подразумевающими участие большого количества людей. Не разочаруют результаты творческой деятельности, прекрасные плоды принесет учеба, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 20 ЯНВАРЯ ⟩ Львам надо порадовать себя, любимого человека и членов семьи, а Весам – действовать решительно
Обостряются разногласия между представителями разных поколений, нередко почвой для конфликта становятся романтические отношения и все, что с ними связано. Влюбленные легко находят общий язык, но порой обижают друг друга из-за мелочей. Вполне комфортной будет ситуация лишь в тех парах, где хотя бы один из партнеров по-настоящему мудр.
Овен
Снижен жизненный потенциал, к тому же представителям данного знака явно не хватает осторожности и предусмотрительности. Все это может привести к финансовым потерям, контакту с сомнительными персонами, а также неприятностям, вызванным стремлением переложить свои обязанности на чужие плечи. Чрезвычайно важна самодисциплина. Не позволяйте себе лениться, тратить время на бесполезные, хоть и очень увлекательные занятия.
Близкие люди готовы окружить вас вниманием, но их замечания порой кажутся обидными, а советы – совершенно неуместными. Сейчас не время вступать в дискуссии; благоприятный момент для того, чтобы отстоять свою точку зрения, наступит несколько позже.
Телец
Профессиональные успехи маловероятны, зато состояние финансовых дел не может не радовать. Вам представится шанс заключить чрезвычайно выгодную сделку или реализовать смелые творческие замыслы; не ограничивайтесь полумерами, идите к цели – ее можно достичь именно сегодня, что бы ни говорили мнимые доброжелатели.
В отношениях с родственниками воцаряется мир, можно забыть о старых проблемах, в том числе и порожденных финансовыми и имущественными разногласиями. Хороший день для поездки, участия в общественных мероприятиях. Знакомство, которое начинается как легкомысленный флирт, может положить начало серьезным отношениям.
Близнецы
Трудно справиться с делами: профессиональные задачи столь же сложны, сколь и многочисленны, а выбрать правильную стратегию действий мешают недоброжелатели. В таких условиях особенно важной становится поддержка единомышленников, и сегодня вы наверняка сможете ее получить. Интерес к вам проявят также весьма влиятельные особы, итогом переговоров может быть успешное долговременное сотрудничество.
Это отличный день для романтической поездки или просто прогулки с любимым человеком. Помните, что на вашем настроении плохо сказываются рутина и скука, и найдите возможность разнообразить досуг. Приятные впечатления – отличный способ борьбы с переутомлением и усталостью.
Рак
День общения, встреч и переговоров. Сегодня вы не только необыкновенно обаятельны, но и достаточно упрямы, чтобы одержать верх в любом споре. Недоброжелателям остается лишь бежать с поля боя – сегодня они не в силах навредить вам. Начинать день лучше с решения легких задач, за серьезные же дела не стоит приниматься раньше полудня – именно в это время ваш жизненный потенциал начнет расти.
А вот общаться с близкими можно в любое время: вы всегда будете прекрасно понимать друг друга. Вечер – отличное время для праздника или романтического свидания, которое стоит провести в экзотической обстановке, дав волю своей фантазии.
Лев
Вас ждут большие победы – но, увы, не в профессиональной сфере. Добиться успехов в работе мешают недоброжелатели и неблагоприятное стечение обстоятельств, зато можно отлично проявить себя в других сферах. Этот день отлично подходит для проведения важных переговоров и бесед с влиятельными людьми. К вашему мнению прислушаются даже те, кто прежде никогда не сомневался в собственной правоте.
Радуйте себя, любимого человека и членов семьи – ваш позитивный настрой передается окружающим, наделяет их способностью противостоять любым неприятностям. Хороша финансовая ситуация, можно делать покупки и инвестиции.
Дева
Справиться с профессиональными проблемами не так легко, как кажется. Это день появления неприятной информации и возникновения непредвиденных трудностей; впрочем, ни то, ни другое не помешает вам достичь поставленной цели. Прекрасны перспективы сотрудничества, можно напомнить о себе старым деловым партнерах или найти новых. У вас есть шанс проявить организаторские способности и лидерские качества.
Любимый человек как будто испытывает ваше терпение, но оно сегодня почти безгранично, а уж в сочетании с чувством юмора и мягкой иронией является той самой силой, которая способна побороть любые негативные тенденции. Очень приятным будет общение с дальними родственниками. Далекие поездки сулят большие успехи.
Весы
Действуйте решительно – ваша фантазия безгранична, пора воплощать в жизнь те необыкновенные идеи, которые сегодня приходят в голову в огромном количестве. Вокруг вас много людей, на поддержку и помощь которых можно рассчитывать в любой ситуации. Появляются и новые единомышленники, а также те, кто способен поделиться с вами ценнейшим опытом.
Деловые, романтические и дружеские отношения сегодня очень близки, а это значит, что существует вероятность служебных романов или начала общего дела с друзьями или любимым человеком. К решению финансовых вопросов нужно подходить с осторожностью, избегая спешки.
Скорпион
Очень сильны позитивные тенденции в сфере личных отношений. В этот день начинаются новые романы, а уже существующие обретают особую глубину, случайные увлечения стремительно перерастают в нечто более серьезное, а легкий флирт становится отправной точкой для глубоких и искренних чувств. В семье также не возникает проблем, вместе с родственниками можно и многие вопросы решить, и время провести очень приятно.
Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Покупки делайте неспешна – есть шанс приобрести за бесценок нечто совершенно уникальное, требуется лишь немного терпения и хороший вкус, а уж последнего вам точно не занимать!
Стрелец
Отношения с деловыми партнерами могут разочаровать – вас снова и снова понимают неправильно, что создает серьезные преграды для реализации многих замыслов. В общение с людьми будет полезным не только терпение, но и ваше особое обаяние; не скрывайте своей индивидуальности, позволяйте себе некоторое отступление от традиций. Творческий подход и сам по себе приносит неплохие плоды, но сегодня он сочетается с трудолюбием, что обещает поистине грандиозные успехи.
Поддержка, одобрение и внимание родственников вам обеспечены. Этот день также подходит для того, чтобы навестить далеко живущих друзей, давних знакомых. Поездки будут удачными, некоторым они позволят завязать интересные знакомства.
Козерог
Не стоит ждать немедленного исполнения всех желаний и расстраиваться из-за того, что это невозможно. Реалистичный взгляд на вещи и правильная оценка собственных возможностей – это необходимые условия успеха. В работе могут возникнуть трудности, но преодоление их является лишь делом времени. Финансовые проблемы также вскоре решатся, пока же достаточно просто немного сократить расходы.
Не исключены споры с родственниками, в некоторых случаях будет необходимым обсуждение неприятных для вас тем. Воздержитесь от поездок и участия в светских мероприятиях, поберегите себя от перегрузок – при снижении жизненного потенциала они нежелательны.
Водолей
День связан с проблемами в личной жизни, необходимостью внести перемены в отношения с любимым человеком. Уместными будут проявления гибкости, уступчивости; при этом идти на сделку с совестью и изменять своим принципам ни в коем случае нельзя. Помочь в решении многих проблем могут друзья и старшие родственники, обретению же душевного равновесия будет творческая деятельность во всех ее проявлениях.
Некоторые финансовые проблемы заставят отложить запланированные покупки, но это вряд ли покажется вам катастрофой. Стоит отказаться от посещения салонов красоты и экспериментов с внешностью. В работе же лучше отдать предпочтение проверенным методам.
Рыбы
Не стоит в спешке принимать решения, касающиеся работы: сейчас вы склонны видеть ситуацию в мрачном свете и совершать необдуманные поступки. Постарайтесь обдумать все происходящее, выработать стратегию дальнейших действий; грамотно составленный план – залог того, что перемены в жизни будут именно такими, о которых вы мечтаете. Денежные поступления маловероятны, финансовая ситуация может внушать некоторое беспокойство, что заставит отказаться от ряда расходов.
Не исключена ссора с любимым человеком. Постарайтесь избегать обсуждения острых вопросов, болезненных тем – вы обижаетесь на любую мелочь, но не задумываетесь о том, что и сами порой больно раните близких.