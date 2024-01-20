ГОРОСКОП НА 20 ЯНВАРЯ ⟩ Львам надо порадовать себя, любимого человека и членов семьи, а Весам – действовать решительно

Близнецы

Трудно справиться с делами: профессиональные задачи столь же сложны, сколь и многочисленны, а выбрать правильную стратегию действий мешают недоброжелатели. В таких условиях особенно важной становится поддержка единомышленников, и сегодня вы наверняка сможете ее получить. Интерес к вам проявят также весьма влиятельные особы, итогом переговоров может быть успешное долговременное сотрудничество.

Это отличный день для романтической поездки или просто прогулки с любимым человеком. Помните, что на вашем настроении плохо сказываются рутина и скука, и найдите возможность разнообразить досуг. Приятные впечатления – отличный способ борьбы с переутомлением и усталостью.

Рак

День общения, встреч и переговоров. Сегодня вы не только необыкновенно обаятельны, но и достаточно упрямы, чтобы одержать верх в любом споре. Недоброжелателям остается лишь бежать с поля боя – сегодня они не в силах навредить вам. Начинать день лучше с решения легких задач, за серьезные же дела не стоит приниматься раньше полудня – именно в это время ваш жизненный потенциал начнет расти.

А вот общаться с близкими можно в любое время: вы всегда будете прекрасно понимать друг друга. Вечер – отличное время для праздника или романтического свидания, которое стоит провести в экзотической обстановке, дав волю своей фантазии.

Лев